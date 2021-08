Calciomercato Roma, deciso il prossimo regista: Muorinho vuole lui

Calciomercato Roma: la dirigenza giallorossa ha deciso chi sarà il nuovo regista della squadra, l’ha scelto lo Special One.

Con il campionato alle porte, la Roma deve sbrigarsi a trovare un regista de regalare a Jose Mourinho. Lo Special One aveva richiesto esplicitamente Xhaka lo svizzero dell’Arsenal. Una trattativa lunga che non ha mai raggiunto un punto d’accordo fra le due parti. Ad oggi le speranze di riuscire a portare il capitano della Svizzera a Roma sono quasi nulle; con l’ultima amichevole disputata dai gunners contro il Chelsea, si è infortunato Thomas Partey poi sostituito proprio da Xhaka, a fine partita l’allenatore Arteta ha dichiarato quanto è fondamentale lo svizzero per la squadra inglese. A questo punto la Roma pensa ad un nuovo profilo per il centrocampo. Scopriamo insieme il preferito di Mourinho.

Calciomercato Roma, il nuovo centrocampista per lo Special One

Per Xhaka ormai non si può più fare granché, il giocatore quasi sicuramente rimarrà a Londra a servire il suo attuale allenatore Arteta. Con questa notizia, la dirigenza giallorossa si è mossa per ricercare i nomi da dare a Mourinho. Al momento il preferito della società capitolina è Thomas Delaney, del Borussia Dortmund, il centrocampista è un giocatore molto versatile in grado di giocare in più ruoli, è inoltre molto abile nell’impostazione di gioco. Altro profilo nella lista dei lupi è quello di Douglas Luiz, attualmente in forza all’Aston Villa, il centrocampista brasiliano è molto abile nella costruzione del gioco, possiede una buon bagaglio tecnico ed è anche un ottimo tiratore da fuori.

Tra questi due giocatori, lo Special One ne preferisce un terzo. Si tratta dell’olandese Teun Koopmeiners attualmente legato con il club olandese AZ Alkmaar. L’olandese è un giocatore duttile che può giocare in tutti i reparti di centrocampo, è un ottimo tiratore di rigori e punizioni oltre ad avere un buon tiro da fuori. In casi eccezionali può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. Il mediano dell’AZ piace molto allo Special One, e la dirigenza capitolina potrebbe accontentarlo.

