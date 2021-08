Cristiano Ronaldo, l’addio è ancora possibile: il portoghese torna a casa?

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe non essere alla Juventus: si defila il PSG, ma adesso l’insidia potrebbe arrivare da un clamoroso ritorno.

Il tormentone Cristiano Ronaldo non è ancora finito? Forse. Nonostante il campione portoghese sembrasse ormai più che certo di rimanere alla Juventus, dopo essere rientrato dalle vacanze e aver già ricominciato ad allenarsi, la sua permanenza appare ancora non scontata. Vero che Pavel Nedved lo ha confermato senza troppi giri di parole. Ma è altrettanto vero che Max Allegri è parso volerlo trasformare fin da subito in uno dei campioni del gruppo Juve, non certo nella stella assoluta.

Insomma, se dal punto di vista economico un addio appare molto difficile in questo momento, è altrettanto sconsigliabile dare per chiusa la questione, finché il mercato resterà aperto. E novità sul futuro di CR7 arrivano stavolta dalla Spagna. Secondo AS, quotidiano da sempre vicino alle questioni di Madrid, in questo momento sembrerebbe essersi defilato il PSG dalla corsa al portoghese.

Mbappé è infatti destinato a rimanere almeno per un altro anno in Francia, e a quel punto la convivenza con l’asso transalpino e Neymar sarebbe quantomeno complicata per il fenomeno lusitano. Il passo indietro del PSG non regala però sicurezze alla Juventus. Anzi, lascia spazio ad altre pretendenti, su tutte una che gradirebbe moltissimo un suo ritorno a casa.

Leggi anche -> Il vero segreto di Cristiano Ronaldo sta nel cuore: numeri da record

Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Spunta il clamoroso ritorno

Non lo Sporting Lisbona, né il Manchester United. A voler portare nuovamente a casa il Cristiano Ronaldo, secondo il quotidiano spagnolo, sarebbe proprio il Real Madrid. In attesa di Mbappé, dato per certo ai Blancos il prossimo anno alla scadenza del contratto con il PSG, Ancelotti starebbe convincendo il presidente Perez a riportare in Liga proprio il portoghese.

Nei mesi scorsi il numero uno del Real aveva chiuso totalmente a un’ipotesi del genere, ma la scelta di Carlo Ancelotti per la panchina potrebbe in effetti essere già un segnale di disgelo verso CR7. Tutti conoscono infatti la stima che lega il campione all’allenatore di Reggiolo.

Potrebbe interessarti -> Cristiano Ronaldo, lo yacht è italiano: quanti comfort per CR7 – FOTO

Restano tutte le difficoltà economiche del caso, ma le tante uscite che attendono il Real nei prossimi mesi potrebbero regalare alle casse del club le forze per riuscire a provare l’affondo. La lista degli esuberi è infatti straordinaria: Jovic, Vallejo, Ceballos, Aodriozola, Odegaard, Isco, Gareth Bale e, secondo le ultime notizie, anche Eden Hazard. Dovessero partire tutti questi campioni, l’ipotesi di un ritorno di CR7 diventerebbe tutto meno che impossibile.