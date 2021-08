Rischio Hamsik per la Roma: che numeri contro i giallorossi!

Marek Hamsik, nuova stella del Trabzonspor, potrebbe affrontare la Roma in Conference League: tutti i precedenti dello slovacco.

L’urna ha fatto un primo scherzetto alla Roma di Mourinho. In Conference League affronterà al primo turno la vincente del confronto tra il Molde, squadra norvegese, e il Trabzonspor, formazione turca ricca di stelle provenienti dalla Serie A: Bruno Peres e Gervinho, entrambi ex giallorossi, e soprattutto Marek Hamsik, bandiera del Napoli.

Vecchie conoscenze che potrebbero spaventare la formazione capitolina. In particolare l’ex capitano azzurro è stato un vero e proprio spauracchio per i giallorossi nelle sue tante annate con la maglia dei partenopei. Lo confermano i numeri.

La Roma è solo la sesta squadra più volte incrociata dallo slovacco (al primo posto c’è la Juventus), con 23 partite giocate contro i giallorossi. Il bilancio è quasi paritario (8 vittorie per Hamsik, 9 per la Roma e 6 pareggi), ma l’impatto dell’ex Napoli in quelle gare è stato spesso e volentieri pesantissimo. Con 5 gol e 7 assist, la Roma è infatti la sua principale ‘vittima’ in carriera, insieme a Sampdoria e Palermo. Ma c’è un dato che può tranquillizzare Mourinho e i suoi…

Leggi anche -> Marek Hamsik compie 34 anni e si regala una nuova Ferrari – FOTO

Hamsik contro la Roma: tanti gol, e non solo

La storia di Hamsik contro la Roma è stata incendiaria nei primi confronti. Al debutto all’Olimpico nel 2007/08 lo slovacco timbrò subito il cartellino in uno dei 4 gol azzurri di quel clamoroso e rocambolesco 4-4. Anche l’anno dopo il centrocampista andò in rete in trasferta, regalando al Napoli un altro importante pareggio, mentre nel 2009/10 segnò per la prima volta in casa contro i giallorossi, stavolta su calcio di rigore (per un altro pareggio).

Nel 2010/11 fu decisivo per il 2-0 casalingo con cui il Napoli piegò i giallorossi al San Paolo. Un successo aperto proprio dalla sua splendida marcatura con il destro. L’anno dopo andò ancora a segno in casa contro la squadra romana, ma stavolta la sua rete fu quella della bandiera per i partenopei, piegati per 3-1 tra le mura amiche.

Potrebbe interessarti -> Super-Lig, da Drogba ad Hamsik: in Turchia solo i grandi “scarti”

Da allora, però, il suo contributo in zona gol contro la Roma è diventato sostanzialmente nullo. Anche se dei suoi 7 assist contro i giallorossi, la gran parte sono arrivati proprio in questa seconda parte di carriera partenopea, quella sotto la guida prima di Benitez, poi di Sarri e Ancelotti. Insomma, un calciatore sempre decisivo e che alla Roma ha saputo far male moltissimo in passato. Ma a 34 anni compiuti e in una squadra meno competitiva rispetto al ‘suo’ Napoli, fa di sicuro meno paura.