Calciomercato Lazio, Sarri nei guai: serve vendere

Calciomercato Lazio: la dirigenza biancoceleste non può acquistare nessun giocatore, prima bisogna pensare alle cessioni.

La Lazio deve ancora terminare la sistemazione della rosa. Ora però la dirigenza biancoceleste si ritrova bloccata, non può acquistare nessun giocatore se prima non vende. Serve una cessione piuttosto importante per far ripartire il mercato in entrata della squadra capitolina. Continua di seguito.

Calciomercato Lazio, la strategia per sbloccare il mercato

La squadra capitolina si è ritrovata in una situazione piuttosto spinosa, al momento l’indice di liquidità dei biancocelesti deve essere abbassato, altrimenti non si potrà procedere con gli acquisti finali che servono a Maurizio Sarri. Serve una cessione importante in casa Lazio, di almeno 30 milioni. Il giocatore che potrebbe risollevare i biancocelesti è Joaquin Correa, l’argentino non vuole continuare la sua esperienza a Roma e ha chiesto di lasciare il club.

In questo momento le squadre interessate all’argentino sono tre e vengono tutte dalla Premier League. I team in questione sono: Arsenal, Tottenham ed Everton.

Il mercato in entrata per Sarri

Il tecnico campano sta aspettando i vari giocatori per definire la rosa biancoceleste. Sarri usa come suo solito il modulo 4-3-3, e per poter giocare al meglio con questa sistemazione ha bisogno di qualche nuovo innesto. Un giocatore che farebbe comodo al tecnico ex Juve è Andreas Pereira, il belga-brasiliano del Manchester United, è un trequartista che può giocare anche come ala o seconda punta. Il giocatore però vuole essere acquistato a titolo definitivo, richiesta che potrebbe allontanare la Lazio. Altri centrocampisti in lista sono: Kostic, Brekalo, Januzaj, Shaquiri e Callen. Tutti profili interessanti, staremo a vedere chi di loro la spunterà e verrà allenato da Sarri in questa stagione che viene. Il vero obiettivo dei biancocelesti però rimane Toma Basic, il centrocampista croato è al momento il giocatore che con più probabilità raggiungerà Roma già in questa finestra di mercato.