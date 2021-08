Juventus, svolta Bernardeschi: cambio in vista per l’attaccante

Dopo aver vinto l’Europeo con la Nazionale, Bernardeschi ha deciso il suo futuro alla Juventus: cosa farà l’attaccante.

Federico Bernardeschi cambia tutto. Anche alla Juventus. Reduce da un Europeo trionfale che lo ha visto, a suo modo, grande protagonista, l’attaccante vuole dare una svolta anche alla sua carriera in bianconero. Se con gli Azzurri ha saputo sfruttare i pochi scampoli di partita concessigli dal ct Roberto Mancini, andando anche a segno in due rigori decisivi in semifinale e finale, con la squadra torinese ancora fatica a trovare la sua dimensione.

Dopo un avvio incoraggiante, la sua avventura alla Juventus ha imboccato un percorso involutivo molto preoccupante, culminato in una stagione, quella sotto la guida Pirlo, a dir poco anonima. Non a caso, in molti avevano ipotizzato un suo futuro lontano da Torino in questa stagione, per ritrovare la continuità ormai perduta dai tempi di Firenze.

E adesso il tempo delle riflessioni è terminato per l’attaccante, che nel frattempo si è sposato e si è goduto uno splendido viaggio di nozze. Serve rompere gli indugi e capire cosa sarà del suo futuro, se resterà ancora in bianconero per imporsi o se vorrà andare a trovare gloria altrove. Una decisione importante che a quanto pare è già stata fatta. Bernardeschi ha deciso: ci sarà un cambiamento nella sua vita.

Bernardeschi cambia numero: quale ha scelto

In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, un grande indizio l’esterno della Juventus lo ha reato attraverso una scelta importante compiuta proprio all’inizio di questa nuova stagione. Dopo aver per anni giocato con il 33, ha scelto di adottare anche in bianconero il numero 20, che tanto bene gli ha portato con la Nazionale.

Precedentemente lo stesso numero apparteneva a Pjaca (passato al Torino), e prima ancora a Joao Cancelo. Starà a Bernardeschi adesso renderlo memorabile agli occhi dei tifosi della Juventus. E il segnale sembra essere chiaro: Federico vuole essere anche con il club più blasonato d’Italia un trascinatore, a suo modo un leader, così come lo è stato in questi anni di gestione Mancini in Nazionale.

Bernardeschi cambia numero per cambiare tutto. L’estate 2021 dovrà essere quella della svolta definitiva della sua vita, sia privata che sportiva. Possibilmente in positivo. Riuscirà a mantenere le aspettative ora più che mai altissime anche da parte dell’ambiente juventino?