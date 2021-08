“Ho ricevuto minacce di morte dopo Euro 2020”: l’allarme di una famosa wag inglese

La fidanzata di un noto calciatore dell’Inghilterra ha subito minacce di morte dopo la finale di Euro 2020: la confessione di Sasha Attwood.

Minacce alla fidanzata di un calciatore inglese. Quasi un mese è passato dalla storica finale di Wembley vinta dall’Italia ai rigori contro l’Inghilterra. Eppure, ancora quella sconfitta non va giù a molti tifosi della Nazionale dei Tre Leoni, al punto che qualcuno si è lasciato prendere dall’ira e ha preso di mira una delle wag più famose e apprezzate dell’intero campionato inglese.

La confessione è arrivata dalla diretta interessata, la splendida modella 25enne Sasha Attwood, attraverso un video sul suo canale YouTube. Nell’occasione la ragazza ha raccontato di aver vissuto un inferno per colpa degli hater nel mondo del calcio. “Ricevevo 200 minacce di morte al giorno. Non esagero quando lo dico“, parole fortissime da parte di una donna che si è sentita ferita a causa di una partita persa. Una ragazza spaventata da chi tramite il web sparge paura con messaggi di odio.

La fidanzata di Grealish minacciata di morte dai tifosi

La modella e influencer, conosciuta su YouTube con il nome di Sasha Rebecca, ha rivelato di aver ricevuto tantissimi messaggi soprattutto dopo la sconfitta in finale dell’Inghilterra. Ancora oggi, a distanza di quasi un mese, riceve messaggi tutto il giorno, tutti i giorni. Cose molto pesanti, del tipo ‘Spero che tu prenda il cancro e muoia‘, ‘Spero che la prossima volta che sei in macchina ti schianti’ o anche messaggi indirizzati alla sua famiglia, ovviamente non proprio piacevoli.

Cose vergognose e riprovevoli che purtroppo capitano spesso, e non solo per i risultati sportivi, nel mondo dei social, popolato da tantissimi hater e troll. La situazione è gravissima e Sasha ha voluto denunciarla ad alta voce sperando che possa servire a cambiare qualcosa.

Anche perché il compagno sta per lasciare la sua squadra, l’Aston Villa, per trasferirsi al Manchester City, alla corte di Pep Guardiola. Un trasferimento che probabilmente potrà sembrare un tradimento per qualche tifoso sfegatato della squadra londinese dei Villans. E la paura che qualche scalmanato possa lasciarsi prendere dalla rabbia e passare dalle parole ai fatti è molta per la fidanzata di Grealish.