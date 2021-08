Mourinho, colazione e festeggiamenti: la notizia inaspettata del mattino

Grande notizia per José Mourinho che festeggia facendo colazione con il cappuccino: al ritiro della Roma solo sorrisi.

Dal ritiro della Roma una grande notizia per José Mourinho. Questa mattina lo Special One si è risvegliato con il sorriso e con una notifica sul cellulare inaspettata. E in verità, tutto il Portogallo – dove attualmente svolge la preparazione pre-campionato la squadra giallorossa – si è svegliato di buon umore.

Infatti, nella notte europea, si è svolta la finale del salto triplo maschile che ha regalato una grandissima gioia al Paese più ad ovest del continente. Si tratta del primo oro per il Portogallo e Mourinho non contiene la sua felicità.

Mourinho, il messaggio al campione olimpico: “Mi dispiace, dormivo”

L’allenatore della Roma non ha potuto guardare la finale in diretta, poiché in Giappone era mattina mentre in Portogallo era notte inoltrata. Tuttavia, lo Special One ha letto le notizie e ha festeggiato il primo oro del Portogallo a Tokyo 2020. Si tratta di Pedro Pichardo che ha vinto la finale del salto triplo sfiorando il tetto dei 18 m. Il salto che ha consegnato la medaglia più ambita all’atleta ha una misura impressionante: 17,98 m e record nazionale.

Un’ottima notizia per Mourinho che ha festeggiato l’oro di Pichardo su Instagram: Mi dispiace ma stavo dormendo. Congratulazioni e ora guardo la premiazione. È stato un salto nell’eternità”. Così condivide la gioia lo Special One, con un cappuccino e il telefono con la foto dell’atleta. E sullo sfondo il logo della Roma che accompagna la lieta notizia. Dunque, l’allenatore portoghese continua a seguire con passione le Olimpiadi dopo le altre vittorie e medaglie dei suoi compaesani. Lo Special One è anche il Supporter One della spedizione portoghese di Tokyo.