Georgina Rodriguez riscalda i fan con un annuncio molto importante: “Siete pronti?”. C’entra anche Cristiano Ronaldo?

Svolta in arrivo nella vita di Georgina Rodriguez. E forse anche in quella di Cristiano Ronaldo. O almeno questo si chiedono tutti i tifosi della Juventus, ancora in apprensione per il futuro del calciatore bianconero. Tutto sembrerebbe infatti ormai far pensare che il portoghese possa restare a Torino almeno per un’altra stagione.

Il Real Madrid è defilato e quella che sembrava l’unica vera pretendente per CR7, il Paris Saint Germain, dopo lo strappo tra Messi e il Barcellona potrebbe virare definitivamente sulla Pulce argentina, di fatto mollando ogni pretesa, o presunta tale, sul campione lusitano.

Tuttavia, un annuncio di Georgina sui social ha spiazzato e spaventato i tifosi. Che possano esserci cambiamenti in vista. A quanto pare non è un’ipotesi ma una certezza. “Siete pronti?“, scrive la splendida lady Ronaldo. Ma a cosa si riferisce? A una novità davvero clamorosa, che potrebbe cambiare la vita dei fan…

Georgina Rodriguez, documentario su Netflix in arrivo: l’annuncio

“Estais preparados?“, chiede Georgina, utilizzando lo spagnolo. Non si tratta però di un indizio di mercato sul futuro del suo amatissimo Cristiano, bensì dell’annuncio di una splendida notizia per tutti i suoi fan: stanno iniziando le riprese di un reality sulla sua vita. O meglio, di una docu-serie che racconterà interamente ciò che fa la compagna di Cristiano Ronaldo nella vita di tutti i gioni.

Madre, modella, influencer, imprenditrice. Georgina è questo e molto altro e grazie al documentario prodotto da Netflix potrà finalmente mostrarsi per come è a tutti i suoi fan che ogni giorno la seguono con grandissimo affetto. Le registrazioni soo in corso, ma non c’è ancora una data precisa per l’arrivo sulla piattaforma.

Cambierà qualcosa questo nel futuro di Cristiano Ronaldo con Georgina Rodriguez su Netflix? Difficile a dirsi. Probabilmente il campione portoghese infatti parteciperà a qualche puntata e alle registrazioni. Non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta di una docu-serie su lady CR7, la sua compagna storica. Ma questo non dovrebbe pregiudicare in alcun modo il suo futuro alla Juventus, che dipende invece da ben altri fattori e che sembra sempre più certo ogni giorno che passa. Alla fine del mercato mancano ormai 25 giorni. Immaginare una cessione last minute alle sue condizioni appare francamente impossibile.