Calciomercato Milan, un giovane talento nella lista dei rossoneri: i dettagli

Calciomercato Milan: i rossoneri puntano ad un nuovo giovane talento, il giocatore gioca in Francia, tutti i dettagli.

La dirigenza del Milan ha un occhio molto vigile per quanto riguarda i giocatori giovani di talento. Ed anche questa volta i rossoneri si spostano in Francia, per un nuovo colpo che può rivelarsi eccellente. Il giocatore è già un membro delle nazionali giovanili e con i diavoli può fare il salto di qualità. Di seguito i dettagli.

Calciomercato Milan, chi è il giovane talento che può sbarcare a Milano?

Come riportato da calciomercato.com, il direttore sportivo dei rossoneri Frederic Massara, si sta muovendo già da un po’ di tempo sul fronte francese per potersi accaparrare quanto prima il giovane talentuoso del Nancy, il giocatore in questione risponde al nome di Warren Bondo. Il classe 2003 è una mezzala duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli di centrocampo, è dotato di una notevole forza fisica. Il calciatore francese inoltre può vantare buone capacità di regia e un buona tecnica, caratteristiche che lo rendono idoneo al ruolo di mediano. Potrebbe essere un valore aggiunto alla rosa di Stefano Pioli.

La trattativa per Warren Bondo

I diavoli vogliono sbrigarsi a concludere la trattativa, prima che l’interesse di altri club aumenti, infatti è già stata fatta una prima offerta dal club meneghino. L’idea iniziale del Milan, vede una proposta di 700 mila euro più eventuali bonus per il cartellino del 2003, offerta rifiutata dal club francese, che non intende svendere il suo gioiellino nonostante la scadenza di contratto molto ravvicinata (30 giugno 2022). La richiesta del Nancy è di 2 milioni di euro. La trattativa è comunque destinata a continuare, ci sarà almeno un’altra offerta dai rossoneri. Il centrocampista francese inoltre ha già deciso di accettare il Milan e spera che la trattativa si chiuda quanto prima. Non resta che aspettare la prossima mossa dei diavoli.