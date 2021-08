Calciomercato Inter, la stella dello United per sostituire Lukaku?

Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano al sostituto di Romelu Lukaku, un top player del Manchester United nel mirino.

La dirigenza dell’Inter ha iniziato a muoversi per trovare un sostituto del bomber belga. Manca poco all’inizio di stagione e anche alla chiusura di mercato e i nerazzurri devono fare il possibile per trovare una nuova soluzione in attacco. Gli occhi della dirigenza meneghina, per sopperire al problema si sono mossi verso l’Inghilterra, più specificamente in direzione Manchester. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Inter, chi sarà il nuovo attaccante dei nerazzurri?

La società meneghina in questa sessione di mercato ha perso molti giocatori di spessore. I tifosi sperano che il tesoretto messo da parte dai nerazzurri sia abbastanza per dare un nuovo attaccante pregiato ai nerazzurri. Intanto l‘Inter si sposta in Inghilterra per il sostituto di Big Rom, sostituto che potrebbe arrivare dal Manchester United, il club inglese ha un giocatore che piace molto ai nerazzurri, si tratta di Anthony Martial. Il francese è un giocatore di ruolo punta centrale, molto veloce e con uno stile di gioco che riporta alla mente quello di un grande campione francese, Thierry Henry. Inoltre l’attaccante dei red devils può giocare sia come ala destra che sinistra. Nonostante sia considerato un grande talento, nell’ultima stagione non ha brillato, collezionando nello scorso campionato solo 4 gol in 22 partite giocate.

La trattativa per Anthony Martial

I nerazzurri hanno chiesto l’attaccante classe 95 in prestito, offerta rifiutata dal club inglese, che vuole cedere il giocatore a titolo definitivo senza sconti. I red devils non vogliono perdere nemmeno un centesimo dal francese, infatti chiedono 50 milioni di sterline per lui, la stessa cifra che pagarono per acquistarlo dal Monaco. Ci sarebbe però l’opportunità di proporre una formula di prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, difatti i due club hanno un passato di affari piuttosto buono e questa soluzione potrebbe trovare spazio e concretizzarsi a breve.