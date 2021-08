Calciomercato Juventus, colpo di mercato per Allegri: chi arriva

Calciomercato Juventus: i bianconeri sono pronti per un nuovo colpo di mercato, interesse per un difensore della Serie A.

L’edizione 2021/2022 della Serie A è ormai alle porte e la dirigenza juventina lavora ad un nuovo colpo per la formazione di Massimiliano Allegri. La società bianconera pensa all’acquisto di un nuovo difensore che gioca in Italia. Il giocatore era già monitorato da un po’ di tempo dal club di Torino, ed ora sembra arrivato il momento giusto per fare un’offerta. Di seguito i dettagli.

Calciomercato Juventus, chi è il difensore?

Secondo quanto riportato da Tuttosport.com, nell’incontro per il futuro di Miralem Pjanic tra Federico Cherubini e l’agente Fali Ramadani, si è parlato anche di un altro giocatore assistito dallo stesso procuratore del Bosniaco. Si tratta di Nikola Milenkovic difensore della Fiorentina. Da quanto detto, il serbo classe 97 non avrebbe intenzione di rinnovare il prossimo anno con la viola e il presidente Commisso per non perdere a parametro zero il proprio gioiellino potrebbe decidere di cederlo già in questa sessione di mercato. Il club zebrato non vuole farsi sfuggire questa ghiotta occasione; il serbo è da tempo tenuto d’occhio dalla società bianconera e il prestito con diritto di riscatto di Demiral, potrebbe far aumentare le possibilità di vedere Milenkovic a Torino.

Le altre squadre su Milenkovic

La Juventus è molto interessata al difensore viola, la rosa ha bisogno di un altro componente nel reparto difensivo e il serbo potrebbe fare al caso dei bianconeri affiancando gli altri tre colossi della difesa: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. La trattativa inoltre si potrebbe risolvere aggiungendo all’accordo una contropartita come Daniele Rugani.

Il profilo de 23enne però è molto apprezzato all’estero, soprattutto da Siviglia e West Ham. Proprio quest’ultima è partita con l’acceleratore schiacciato, ha già fatto un’offerta alla Fiorentina e continua a pressare la società per il cartellino di Nikola Milenkovic. L’occasione per i bianconeri potrebbe arrivare dopo il 15 di agosto, in quel caso se la trattativa è ancora ferma, la Juve farà la sua mossa.