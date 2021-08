Calciomercato Roma, scambio in vista con un club spagnolo: la trattativa

Calciomercato Roma: possibile scambio con un club della Liga, lo Special One prova ad aggiudicarsi un centrocampista.

Il mercato della Roma è fermo da un po’, lo Special One aveva messo gli occhi sul capitano svizzero Granit Xhaka, ma la pista che conduce al centrocampista dell’Arsenal sembra ormai bloccata. La dirigenza giallorossa a questo proposito si è messa in moto, ricercando un nuovo profilo. Il problema principale, come spiegato da Tiago Pinto, è che non si possono acquistare i giocatori se non si cedono prima gli esuberi. A Mourinho però manca ancora un giocatore che ricopra il ruolo di regista e la soluzione a questo problema sembra arrivare dalla Spagna.

Calciomercato Roma, lo scambio

La possibile soluzione a questo problema, potrebbe venire dalla Spagna, più precisamente dal Siviglia. Il ds del club spagnolo è una vecchia conoscenza della Roma, si tratta di Monchi, ex general manager dei giallorossi. Il dirigente del Siviglia è interessato a Alessandro Florenzi, ma anche la squadra biancorossa prima di acquistare ha bisogno di cedere. La risposta quindi potrebbe essere uno scambio netto di giocatori dello stesso valore. Il giocatore designato per il possibile scambio è Nemanja Gudelj, il centrocampista serbo è un giocatore versatile che si occupa principalmente della fase difensiva.

Il serbo inoltre ha la stessa età dell’ex capitano giallorosso, potrebbe essere lui il sostituto di Xhaka, anche perché il dirigente portoghese ha smentito le voci riguardo all’avvicinamento di altri centrocampisti come Teun Koopmeiners dell’AZ o Thomas Delaney del Dortmund o ancora Bakayoko che dovrebbe tornare al Napoli o il troppo costoso Douglas Luiz. Non certo il meglio per lo Special One, che aveva richieste ben precise, visto la forte insistenza sullo svizzero. Gudelj però potrebbe essere l’unica occasione di recuperare un regista, non resta altro che aspettare ulteriori informazioni per vedere che forma prenderà la rosa di Jose Mourinho.

