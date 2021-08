Danilo onora Scirea: richiesta “coraggiosa” del brasiliano alla Juve

Danilo decide di omaggiare un grande del calcio italiano, il difensore Gaetano Scirea, scopriamo insieme come vuole onorarlo.

Manca poco all’inizio del campionato italiano 2021/2022, e in casa Juventus c’è aria di cambiamento. Un giocatore bianconero ha voglia di rinnovare, questa volta però non si parla di calciomercato ma di una modifica “estetica”. Il calciatore in questione è Danilo, difensore centrale e all’occorrenza centrocampista della “Vecchia Signora”. Per questa stagione il brasiliano ha chiesto alla Juve un cambiamento, che ha a che fare con Gaetano Scirea, un ex grande campione bianconero. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Danilo: il gesto per onorare il grande campione Scirea

Danilo stanco del suo numero di maglia (il 13), decide di chiedere alla Juve un cambio numero, poi concesso dai bianconeri. Sulla scelta, il brasiliano prende una strada “inaspettata”, infatti non sceglie il suo storico numero 2, ma bensì il 6. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa decisione è basata su due motivazioni. La prima è quella che riguarda le sue prestazioni, Danilo sente di essere un uomo molto importante per la difesa bianconera e non unicamente come terzino, ma anche come difensore centrale, crede di aver raggiunto una certa maturità calcistica e vuole avere più responsabilità, ed ecco la seconda motivazione, il numero 6 è stato sulla maglia di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio della Juve, Gaetano Scirea. Questo è anche un modo per omaggiare lo storico difensore della “Vecchia Signora”.

Numero di Scirea per Danilo: una scelta coraggiosa

La scelta del numero fatta da Danilo è molto intraprendente, il peso di quel numero si farà sentire e i paragoni non saranno da meno. Difatti ci sono molti tifosi bianconeri della vecchia guardia, che guarderanno al passato con nostalgia e di certo non mancheranno ad arrivare anche le critiche. Serve una decisione forte da mandare avanti ogni giorno se si vuole portare sulla schiena il numero di un campione. Non ci resta che aspettare per vedere se questo cambiamento influirà il difensore brasiliano in maniera positiva o negativa.