Lorenzo Insigne: incontro tra l’agente e Giuntoli: i dettagli

Lorenzo Insigne: il rinnovo del fantasista azzurro si fa sempre più complicato, arriva l’incontro tra agente e il direttore sportivo.

Una delle questioni più spinose che riguarda il mercato del Napoli è la trattativa per il rinnovo del contratto tra gli azzurri e Lorenzo Insigne. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’agente dell’attaccante partenopeo è arrivato nel luogo del ritiro del Napoli. Il procuratore avrà un incontro con il direttore sportivo Giuntoli. Si parlerà di Nikita Contini il terzo portiere degli azzurri e di Insigne.

Lorenzo Insigne, i dettagli sul rinnovo

Vincenzo Pisacane è arrivato nell’albergo che ospita la squadra napoletana durante il loro ritiro, in attesa di parlare con il ds Giuntoli per quanto riguarda la situazione Contini. Sicuramente una volta concluso il discorso sul portiere ucraino, la conversazione virerà in direzione Insigne e del suo rinnovo di contratto.

Tra il bomber napoletano e De Laurentiis sembra sempre più probabile una rottura definitiva, questo incontro servirà a stabilire se ci sono possibilità per ricucire questo strappo. Anche se risanare i rapporti sembra sempre più impensabile visto le opinioni estremamente differenti tra le due parti. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore vuole un aumento di ingaggio di 1,5 milioni di euro, che sommati ai 4,5 milioni che guadagna attualmente, fanno uno stipendio di 6 milioni a stagione; mentre il presidente De Laurentiis gli ha proposto una diminuzione del contratto a 3,5 milioni a stagione.

L’ultima stagione finora disputata da Lorenzo Insigne

La stagione 2020/2021 per Lorenzo Insigne è stata fino ad ora la sua annata migliore. In campionato arriva a siglare 19 reti in 35 gare, siglando il suo record di più gol in una stagione. Sempre con la maglia del Napoli, grazie alle ottime prestazioni vince il titolo di miglior giocatore di Serie A del mese di marzo. Il traguardo più importante però lo raggiunge in estate, vincendo l’Europeo2020 con la nazionale italiana.