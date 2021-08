Dzeko all’Inter, tifosi in festa: con lui arriva la splendida Amra

Edin Dzeko è un nuovo giocatore dell’Inter: con lui a Milano la sua splendida famiglia, compresa la moglie Amra Silajdzic.

Edin Dzeko è un nuovo calciatore dell’Inter. Il bomber bosniaco, la moglie e i figli concretizzano finalmente il trasferimento a Milano, per lungo tempo desiderato ma concretizzatosi solo in questa estate 2021 segnata dall’addio di Lukaku all’Inter.

Forse l’ultima grande occasione per arricchire la sua bacheca, per il Cigno di Sarajevo. Il centravanti a 35 anni proverà infatti a non far rimpiangere troppo ai tifosi nerazzurri i gol e la mole di gioco che in queste ultime due stagioni era stata garantita dall’attaccante belga.

Intanto, però, a far rimpiangere un po’ meno il centravanti andato al Chelsea è la moglie di Dzeko, la splendida Amra Silajdzic. Modella bosniaca, di un paio d’anni più giovane del buon Edin, è la madre dei suoi tre figli, oltre che un’imprenditrice a sua volta, come dimostrato anche dai suoi tanti post promozionali sui social. Grazie al suo seguitissimo profilo Instagram è anche un’influencer. Segue inoltre diverse attività al di fuori del mondo del calcio insieme al marito.

Edin Dzeko: moglie, figli e religione

Sposati dal 2014, Amra ed Edin formano una famiglia unitissima insieme ai figli Una, Dani e Dalia, che si sono aggiunti a Sofija, avuta dalla modella in una precedente relazione. Nella loro vita c’è molto: la passione per i cani e gli animali in generale, per le serie tv, ma anche per la beneficenza.

Oltre a investire in immobili, infatti, Amra ed Edin sono stati in diverse occasioni testimonial dell’Unicef e hanno fatto della solidarietà una loro missione di vita. “Noi siamo stati fortunati e vogliamo ridare agli altri un po’ di quanto abbiamo ricevuto“, ha più volte dichiarato Amra. Una missione che si coniuga perfettamente anche con la religione di Dzeko, musulmano praticante.

Per fare un esempio, in ben due occasioni Amra ha rinunciato alla sua splendida chioma bruna per donare i propri capelli ad associazioni, con lo scopo di creare parrucche da donare a bambine affette da malattie. Un gesto bellissimo.

Attentissima all’alimentazione (ha fatto più volte perdere peso al marito), Amra è anche una cultrice del proprio fisico e passa diverse ore al giorno ad allenarsi per rimanere sempre in perfetta forma. Insomma, è lei uno dei segreti del grande successo di Edin nella professione e nella vita.