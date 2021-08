Francesco Totti, sai dove abita? Attico da sogno, che super lusso

L’ex capitano della Roma abita in un’abitazione da sogno, scopriamo insieme la casa di Francesco Totti e della sua famiglia.

A Roma tutti conoscono il nome Francesco Totti. Il leggendario capitano della Roma si è ritirato dal calcio nell’ormai lontano 2017, molti tifosi ricordano l’emozione provata quel giorno, nell’addio del più grande giocatore che Roma abbia mai visto. Ora il pupone può godersi per bene la sua famiglia, la bella moglie Ilary Blasi e i suoi tre figli. Ma dove vive la famiglia Totti? Scopriamo insieme dove abitano.

La casa di Francesco Totti e della sua famiglia

L’ex capitano giallorosso abita a Roma insieme a sua moglie e i loro tre bambini, in un grattacielo situato all’Eur un quartiere della città eterna. L’attico della famiglia Totti conta ben 36 stanze e include anche un cinema privato e una piscina interna e una esterna, il mega attico è posizionato al 27esimo piano dell’Eurosky Tower. Una struttura creata dall’architetto Franco Puini che conta nei suoi 120 metri di altezza ben 280 appartamenti. Il prezzo stimato al metro quadro di queste abitazioni è di circa 9000 euro. Per questo motivo il grattacielo è abitato solo da personaggi molto facoltosi.

La loro casa è inoltre munita di un sistema di raccolta rifiuti molto innovativo, difatti per buttare l’immondizia si può usare una speciale botola in cui mettere gli scarti ed è tutto risolto, senza il bisogno di uscire di casa. L’abitazione è inoltre anche ecosostenibile, la struttura è stata studiata nei minimi dettagli proprio per rispettare l’ambiente. L’attico ha inoltre i pavimenti riscaldati o raffreddati in base alla necessità ed ha anche un purificatore d’aria.

Lo stile dell’attico

La dimora di Totti è costruita per garantire la migliore illuminazione possibile in tutte le ore del giorno. L’arredamento scelto dai due coniugi Totti è basato sul tema dell’eleganza e della classe. Il comico Carlo Verdone è rimasto a bocca aperta quando ha visto la loro casa, dicendo di non aver mai visto una casa del genere.