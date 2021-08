Mourinho, che garage: dall’utilitaria al record con il marchio di lusso

Jose Mourinho ha un garage decisamente fuori dalle righe, tutte le auto dello Special One, scopriamo insieme quali macchine ci sono.

Lo Special One è considerato uno dei migliori allenatori di quest’Era calcistica. Il tecnico portoghese ha vinto numerosi trofei. La sua straordinaria carriera da allenatore è stata lanciata dall’impresa in cui ha portato il Porto a vincere la Champions League. Da quel momento in poi il nome di Jose Mourinho è iniziato ha crescere. Il tecnico portoghese fa inoltre parte della stretta cerchia di allenatori che hanno vinto il triplete. Ora dopo l’avventura del Tottenham è tornato in Serie A nelle vesti di allenatore della Roma. Una curiosità sul tecnico giallorosso è che tra le sue passioni ci sta anche quella che riguarda i motori, scopriamo insieme quali sono state le sue auto.

Le auto di Mourinho

La prima auto di Mourinho è stata una Renault 5, questa utilitaria gli fu regalata da suo padre appena prese la patente. Mentre la prima macchina che lui abbia mai comprato è stata un Honda Civic. Lo Special One ha posseduto anche una Suzuki Vitara, che però non ha fatto una bella fine. Infatti guidava quest’auto ai tempi della firma del contratto per fare l’assistente allenatore al Barcellona. Muorinho ha raccontato quest’esperienza in cui al ritorno dalla firma a causa della stanchezza ha fatto un incidente che gli ha procurato diverse costole rotte e qualche punto di sutura.

Il tecnico ex Inter è un grande fan della casa automobilistica Jaguar, infatti mentre allenava in Premier League si fece recapitare dalla casa britannica il modello F-Type Coupé diventandone il primo possessore in Inghilterra. Successivamente ha acquistato anche la Jaguar F-Pace.

La guida tenendo la sinistra

Come sappiamo tutti, in Inghilterra ed in altre poche nazioni, si guida tenendo la sinistra e il volante dell’auto è posizionato a destra. Per questo motivo il tecnico della Roma durante il periodo inglese ha sempre avuto un autista. Infatti lo Special One ha detto che guidare in Inghilterra per lui è troppo snervante e per questo motivo ha assunto qualcuno che lo facesse al posto suo. Chissà forse ora Mourinho tornerà alla guida, visto che qui in Italia si tiene la destra come in Portogallo.