Calciomercato Napoli, rinforzo a sinistra per Spalletti: chi è il profilo scelto

Calciomercato Napoli: in arrivo il rinforzo che presiederà la fascia sinistra, scopriamo insieme il profilo scelto dagli azzurri.

Manca sempre meno all’inizio della Serie A e non tutti i 20 club partecipanti hanno ancora finito i preparativi per iniziare al meglio questa stagione. Tra questi ci sta il Napoli che è ancora in cerca di un profilo che possa presidiare la fascia sinistra della difesa. La dirigenza azzurra sta lavorando per dare a Luciano Spalletti un nome che possa garantire una certa solidità e costanza in quel reparto. Scopriamo insieme quale è il giocatore in lizza per ricoprire tale ruolo.

Calciomercato Napoli, l’idea per la fascia sinistra dei partenopei

Luciano Spalletti ha richiesto da tempo alla società di De Laurentiis un nuovo terzino sinistro. Il giocatore che voleva il tecnico di Certaldo era Emerson Palmieri. Il terzino dei blues è stato l’obiettivo primario del Napoli per molto tempo, ora però la pista che porta all’italo-brasiliano si fa sempre più ardua; infatti il difensore del Chelsea è vicino a firmare con la società francese Olympique Lione. Con questa notizia il club partenopeo deve sbrigarsi a ripiegare su un altro giocatore e per trovarlo la dirigenza del Napoli si è spostata fino in Olanda.

Il profilo trovato dagli azzurri porta il nome di Owen Wijndal. Il difensore olandese gioca nell’AZ Alkmaar nel ruolo di terzino sinistro. Il classe 99 è considerato un grande talento con una spiccata dote agonistica, che lo rende decisivo nei momenti cruciali delle partite. Il terzino olandese inoltre è anche molto abile nel fornire assist ai compagni. Insomma un ottimo elemento che può crescere molto vista la giovane età. Wijndal si potrebbe dimostrare un’eccellente carta da giocare per l’allenatore toscano. Sarà lui il giocatore che farà dimenticare il mancato acquisto di Emerson Palmieri? Non resta che aspettare nuove notizie al riguardo.