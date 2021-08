Scopriamo chi è la bella fidanzata del centrocampista del Napoli Matteo Politano, tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Matteo Politano è un centrocampista e attaccante del Napoli, inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili della Roma, si trasferisce poi a Perugia dove avrà il suo primo assaggio nel mondo del calcio professionistico. Nel 2015 gioca la sua prima partita di Serie A con il Sassuolo, rimarrà con il club romagnolo per ben tre anni. Nel 2018 è ufficiale il suo passaggio all’Inter, resterà a Milano per due stagioni fino a gennaio 2020; quando si trasferisce in prestito al Napoli, con l’obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più bonus. Tuttora è un giocatore del club partenopeo. L’attaccante romano nonostante le buone performance dell’ultimo campionato, non è riuscito ad entrare nella lista definitiva dei convocati agli europei. A consolarlo la bella fidanzata del giocatore, scopriamo insieme di chi si tratta.

Chi è la fidanzata di Politano?

La compagna di Matteo Politano è la bellissima Ginevra Sozzi, la ragazza nata a Milano ha un buon seguito sui social. Infatti il suo profilo Instagram conta più di 59mila follower. Da poco la coppia formata dal calciatore ex Sassuolo e l’influencer milanese ha anche avuto una figlia, che hanno chiamato Giselle. Ginevra Sozzi, nel suo account Instagram si racconta tramite gli scatti della sua nuova vita da mamma alternati a foto che ritraggono anche altre situazione quotidiane e non solo.

Le storie passate di Ginevra Sozzi

Prima della storia con il centrocampista del Napoli, Ginevra Sozzi è stata accostata a diversi nomi del calcio. Il primo di cui si sente parlare è quello che vedrebbe l’influencer aver avuto una storia con Fabio Quagliarella, anche se questa voce è stata etichettata come un pettegolezzo infondato sia dal calciatore della Sampdoria che dalla Sozzi. La ragazza classe 97 è poi stata associata al fantasista argentino della Juve, Paulo Dybala, la loro storia però non è mai stata resa ufficiale a causa degli agenti, che non videro di buon occhio la loro relazione.