Chi è Sabrina Merlos, la signora Veretout star su TikTok

Sabrina Merlos è la moglie di Jordan Veretout, ma anche una grande star sui social: tutto quello che sappiamo su di lei.

Tra le wag che hanno raggiunto il nostro campionato negli ultimi anni, una delle più chiacchierate è stata Sabrina Veretout. Moglie di Jordan, ex centrocampista della Fiorentina, attualmente alla Roma, Sabrina Merlos non è infatti un personaggio silenzioso, anzi. Vera e propria star dei social, ha fatto parlare di sé in questi anni per la sua irresistibile sensualità, ma anche per qualche parolina che non è andata proprio giù ai tifosi… del Napoli!

Nata a Nantes, in Francia, Sabrina ha la stessa età di Jordan (classe 1993). I due si sono conosciuti giovanissimi e sono insieme circa dieci anni prima di decidere di convolare a giuste nozze. Alta circa 1 metro e 70, ha conqusitato fin da subito i suoi fan con il suo splendido fisico, ma anche con la sua simpatia.

Non a caso, è una vera star sui social. Se su Instagram vanta decine di migliaia di follower, è su TikTok che è riuscita a fare davvero ‘il botto’, diventando una delle tiktoker più apprezzate in assoluto al mondo. Sui social, tra l’altro, pubblica spesso foto con il marito e con le due figlie Aalyah e Kaylie. Scatti che le hanno fatto conquistare migliaia e migliaia di like. Ma cosa c’entrano Sabrina Veretout e il marito con Napoli? Scopriamolo insieme.

Sabrina Veretout e le parole su Napoli

Nonostante non abbia mai vestito la maglia del Napoli, Jordan ha visto più volte il suo nome accostato alla città partenopea. In effetti in più occasioni il suo passaggio in azzurro sembrava molto vicino, ma a quanto pare l’unico vero legame del calciatore francese con la città è stata la romantica proposta di matrimonio, fatta alla sua Sabrina proprio sulle rive del Golfo.

Eppure, nonostante questo ricordo fantastico, il rapporto tra Sabrina e Napoli, o meglio i napoletani, è fatto di amore-odio. Quando si vociferava di un approdo di Jordan in azzurro, molti siti vicini all’ambiente partenopeo avevano riportato queste dichiarazioni della moglie del calciatore: “Mi piace Napoli, ma ho paura per i miei bambini. Mi sento più al sicuro in ciittà quando sono con mio marito e il suo agente“. Secondo quanto riferito all’epoca, l’influencer si sarebbe spinta a dire che a Napoli avrebbero rischiato di essere uccisi.

Parole cariche di pregiudizi che sollevarono un polverone, con tantissimi attacchi, anche piuttosto violenti, ricevuti da Sabrina sui suoi account social. Per questo motivo la stessa Lady Veretout, stufa di tante offese, aveva smentito tutto in maniera ufficiale, affermando di amare Napoli al punto da aver chiesto a Jordan di fargli la proposta proprio nel capoluogo campano, e arrivando a dire che se fosse diventato un calciatore azzurro non le avrebbe fatto dispiacere sposarsi a Napoli piuttosto che in Francia.