Calciomercato Inter, Inzaghi cambia idea in attacco: chi è il preferito

Calciomercato Inter: i nerazzurri cambiano idea per l’attacco, virata improvvisa verso un altro attaccante. Scopriamo di chi si tratta.

Il campionato di calcio italiano 2021/2022 ha preso il via ieri. Ad aprire le danze sono state le partite Verona – Sassuolo finita 3 a 2 per i neroverdi e Inter – Genoa finita con un sonoro 4 a 0 per i padroni di casa. I nerazzurri iniziano ottimamente il campionato vogliosi di riportarsi un’altra volta sul tetto d’Italia. Alla rosa meneghina però ci sta ancora il problema attacco da risolvere, Inzaghi infatti ha richiesto un nuovo giocatore per il reparto offensivo. La società per accontentare l’ex tecnico della Lazio aveva già messo gli occhi su un profilo, adesso però sembra che l’obiettivo dell’Inter per l’attacco sia cambiato, scopriamo insieme a chi sono interessati i nerazzurri.

Calciomercato Inter, la nuova idea per l’attacco di Simone Inzaghi

L’obiettivo principe dell’Inter fino a poco fa era Marcus Thuram, però visto l’infortunio dell’attaccante francese rimediato in Bundesliga, i nerazzurri hanno spostano il loro mirino su un altro giocatore, si tratta di Joaquin Correa della Lazio. L’affare tra i biancocelesti e i nerazzurri sembra molto vicino all’accordo. Infatti secondo quanto riportato da calciomercato.it, il ds della squadra di capitolina Igli Tare, ha detto che il giocatore desidera andare a Milano e che l’Inter vuole l’argentino.

Con questi presupposti si è molto vicini ad un eventuale fumata bianca; rimane però ancora un ostacolo da superare, ovvero della diversa visione riguardo al valore del giocatore. La dirigenza meneghina ha fatto recapitare alle aquile di Roma un’offerta di 30 milioni di euro per il classe 94, mentre il presidente Claudio Lotito chiede una cifra che si aggira intorno ai 35/40 milioni. Insomma il distacco non è eccessivo e con una buona trattativa si potranno accontentare entrambe le parti.

Le caratteristiche di Correa

Joaquin Correa è un giocatore che gioca come seconda punta, anche se può ricoprire più ruoli del reparto offensivo come l’ala o il trequartista. Il classe 94 possiede una buona tecnica di base unita ad un’ottima visione di gioco, è forte sul dribbling e nel possesso palla, ha inoltre un passaggio molto preciso.