Calciomercato Milan, blitz per il gioiellino del Monaco

Calciomercato Milan: aspettando Ibra, la ricerca di un vice Giroud comincia a dare i suoi frutti. Ecco il terzo attaccante per Pioli.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante. I continui rinvii alla data di recupero di Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con i fastidi al ginocchio sinistro, hanno spinto Maldini e Massara a cercare una soluzione sul mercato. Certo, rispetto alla scorsa stagione, Pioli avrà a disposizione un centravanti puro per sostituire lo svedese, Olivier Giroud, che già nel precampionato si è dimostrato più adeguato di Rebic e Leao a ricoprire quel ruolo.

Leggi anche »» Calciomercato, il Milan trema: un’altra stella via a parametro zero?

Ma fare affidamento esclusivamente sull’ex Chelsea, peraltro anche lui non proprio giovanissimo, fino al ritorno di Ibra, pare una scelta quantomeno azzardata per una squadra che, come il Milan, è impegnata in tre competizioni ed è determinata ad arrivare in fondo a tutte e tre.

La soluzione a questo problema esiste e si chiama Pietro Pellegri. Il giovane attaccante classe 2001 è vecchia conoscenza del campionato italiano. Aveva debuttato in Serie A con il Genoa all’età di 15 anni e 280 giorni, eguagliando Amedeo Amedei e diventando il secondo giocatore più giovane ad esordire nel nostro campionato (davanti a lui solo Wisdom Amey del Bologna che nel maggio scorso ha debuttato a 15 anni e 274 giorni, proprio contro il Genoa).

Potrebbe interessarti anche »» Milan, Florenzi cambia tutto: perché non ha scelto il suo numero di maglia

Cresciuto nelle giovanili del Genoa, dopo aver frantumato diversi record con i rossoblù, diventando il primo 2001 a esordire in Serie A, nonché il più giovane a segnare una doppietta, nell’estate del 2018 Pellegri passa al Monaco. In Francia avrà poche occasioni di mettersi in mostra, totalizzando solo 24 presenze, per lo più da subentrato, in 4 anni.

Pietro Pellegri to AC Milan, done deal and here-we-go! Total agreement completed on loan with buy option, green light just arrived from AS Monaco board. 🇮🇹🔴 #ACMilan

Medical soon. €1m loan fee. €6m option to buy [could become obligation under certain conditions]. €1m add on.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021