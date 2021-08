Filippo Tortu, la sua staffetta ideale: non solo Mbappé… c’è un “vecchietto”

Filippo Tortu sorprende tutti con la sua staffetta ideale: non solo Kylian Mbappé, c’è anche un ex giocatore della Juve!

La medaglia d’oro della staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo ha svelato il suo sogno. Da tempo, Filippo Tortu è uno degli atleti di punta della velocità italiana. Ben prima di Marcell Jacobs, il suo nome circolava negli ambienti dell’atletica come possibile grande campione europeo della corsa veloce. Quest’estate ha incoronato il suo sogno ai Giochi Olimpici, proprio con il campione della gara dei 100m, suo compagno nella gloriosa staffetta azzurra.

Ma nella squadra ideale, il corridore sardo avrebbe in mente altri colleghi. Così, in un’intervista Filippo Tortu ha spiegato con quali calciatori gareggerebbe in una 4×100. E forse potrebbe scapparci una medaglia.

Filippo Tortu vuole Mandzukic in staffetta!

Da sempre tifoso della Juventus grazie al papà, Filippo ha raccontato a SportMediaset quale sarebbe il suo sogno in pista. Alla domanda posta dalla giornalista negli studi dell’emittente milanese sui calciatori da scegliere nella propria staffetta, Tortu risponde con grande fermezza: “Sicuramente sceglierei Kylian Mbappé, poi Cuadrado perché è il mio preferito e… – la risposta sorprendente – Poi prenderei Mandzukic, che prima correva veramente tanto. Mi farebbe piacere correre anche con lui“.

Leggi anche >>> L’Italia supera gli inglesi anche nella staffetta. L’ironia del web: “Tutta colpa di Chiellini”

Da buon tifoso bianconero, il corridore sardo e campione Olimpico non dimentica uno dei suoi idoli. L’attaccante croato, ormai 35enne e fuori nel giro dei grandi club è svincolato e ha guardato la partita della Juventus contro l’Udinese in tribuna. Filippo Tortu, però, avrebbe voglia di vederlo altrove: “Ho visto che era sugli spalti, mi sarebbe piaciuto vederlo in campo“.