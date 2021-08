Calciomercato Milan, arriva il centrocampista: il nome scelto da Pioli

Calciomercato Milan: i rossoneri sono vicini all’acquisto di un centrocampista, scopriamo insieme di chi si tratta.

Con il mercato in dirittura di arrivo i vari club si sbrigano a risolvere i problemi irrisolti delle loro rose. Nel mentre Stefano Pioli si prepara alla seconda di campionato che vedrà il Milan contro il Cagliari domenica 29 agosto, i rossoneri continuano la ricerca per il nuovo centrocampista. La dirigenza meneghina potrebbe aver trovato il profilo giusto. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Milan, chi è il centrocampista che interessa ai rossoneri?

Il Milan sembra non soffrire troppo il buco lasciato da Chalanoglu, che è stato rimpiazzato perfettamente nella prima partita da Brahim Diaz. Ai rossoneri comunque serve almeno un altro centrocampista, Bennacer a gennaio ha la Coppa d’Africa e Kessie è infortunato (senza contare che anche lui a gennaio sarà impegnato nella competizione tra nazionali africane). Quindi un altro centrocampista a Pioli serve, e il nome che viene in soccorso ai diavoli è quello di Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese del Chelsea era già stato accostato al Milan, ma le parti non avevano raggiunto un d’accordo. In questo momento invece sembra che i due lati si siano man mano avvicinati e la riuscita della trattativa sembra sempre più possibile.

Il club inglese aveva chiesto inizialmente una cifra intorno 20 milioni di euro, prezzo ritenuto eccessivo dai diavoli che avevano deciso di rinunciare. Ad ora invece sembra che le due squadre siano sempre più vicine. Con il calciatore che ha già trovato l’accordo con i diavoli.

Le caratteristiche tecniche di Bakayoko

Tiémoué Bakayoko è un giocatore che può giocare sia come mediano che come centrocampista centrale. Il classe 94, ha avuto molti commenti dai suoi ex tecnici. Quando giocava al Monaco il suo allenatore lo aveva definito come un giocatore in grado di recuperare i palloni così da dare equilibrio alla squadra. Il tecnico della nazionale francese Deschamps, lo ritiene un calciatore molto atletico, abile sia in fase difensiva che in quella offensiva. Infine Gennaro Gattuso lo ha descritto come un mediano atipico, visto che delle volte invece di impostare l’azione tramite i lanci preferisce superare l’uomo.