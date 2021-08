Paul Pogba, l’amore per il cinema ed un sogno: “Vorrei diventare lui”

Scopriamo insieme quali sono i film preferiti di Paul Pogba e il sogno nel cassetto del polpo del Manchester United.

Paul Pogba è un calciatore nato a Lagny-sur-Marne il 15 marzo 1993. Attualmente gioca con il Manchester United ed è considerato uno dei centrocampisti più forti della sua generazione. Il “polpo” ha due fratelli gemelli più grandi di lui, anche loro calciatori. Una delle passioni più grandi di Pogba oltre le quattro ruote è il cinema, di cui ne è un assiduo fruitore. Scopriamo insieme quali sono i film preferiti del centrocampista francese e del suo particolare sogno nel cassetto.

Il sogno nel cassetto di Paul Pogba

Il centrocampista ex Juventus, durante una vecchia intervista ha rivelato un suo desiderio, quello di fare l’attore. Il numero 6 della nazionale francese ha sempre amato il cinema e per la testa gli è passata più di una volta l’idea di voler recitare. Nel mondo del grande schermo già altri sportivi hanno lasciato le loro impronte, soprattutto giocatori di basket come Michael Jeffrey Jordan nel tanto amato “Space Jam” o le varie interpretazioni del grande Shaquille O’Neal, che ha lavorato in ben 15 pellicole diverse. Quindi anche Pogba potrebbe benissimo diventare una star del cinema.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus senza pace con i brasiliani, è una macumba inversa?

In una intervista il polpo ha detto che vorrebbe provare a diventare il nuovo Denzel Washington. Anche se il suo esordio sul grande schermo non arriverà a breve, infatti ha specificato che attualmente la cosa più importante è fare bene nella carriera calcistica. Pogba è un grande calciatore ed ha davanti a se ancora una lunga vita da calciatore, ma chissà magari una volta appesi gli scarpini al chiodo, potrà iniziare per lui una nuova avventura nel mondo del cinema.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wanda Nara fa sognare i tifosi: la dedica è da brividi

I film preferiti del centrocampista francese

Abbiamo ormai capito quanto forte sia la passione per il cinema del classe 93, ma quali sono i suoi film preferiti? Nella stessa intervista citata qui sopra, Paul Pogba si esprime anche sui suoi film preferiti, elencando i tre titoli che sono: Pulp Fiction, Il Gladiatore e Scarface.