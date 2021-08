Sanremo 2022, Ibrahimovic punzecchia Amadeus: il post è virale

Zlatan Ibrahimovic torna sulla sua storica partecipazione a Sanremo nel 2021: con il suo ultimo post il campione punge Amadeus.

Zlatan Ibrahimovic, che frecciatina ad Amadeus! A diversi mesi dalla sua partecipazione ormai storica a Sanremo 2021, il campione svedese è tornato su quanto accaduto nel corso della kermesse, pubblicando un post che riassume il suo arrivo sul palco dell’Ariston a bordo di una moto a causa dell’incidente che lo aveva bloccato nel traffico.

In attesa di poter tornare in campo, Zlatan si sta dedicando anche ad altre attività, e sui social ha voluto ricordare anche Sanremo. Nelle scorse settimane è stato infatti confermato per l’edizione 2022 come direttore artistico e conduttore proprio Amadeus. Che il messaggio del calciatore rossonero possa essere una sorta di autoinvito in vista della kermesse che si svolgerà nei primi giorni di febbraio 2022?

Potrebbe in effetti sembrare così. O forse il campione svedese ha voluto sottolineare ancora una volta quanto sia stata importante la sua presenza per il successo dell’ultima edizione di Sanremo. Fatto sta che il suo post è diventato rapidamente virale, al punto da irritare anche alcuni tifosi del Milan!

Ibrahimovic punzecchia Amadeus: i tifosi non apprezzano

“Ti devo salvare anche il prossimo anno?“, ha scritto Ibrahimovic nella caption del suo post su Instagram, taggando non solo l’account ufficiale utilizzato da Amadeus (in coppia con la moglie Giovanna), ma anche quello del Festival di Sanremo.

Un post ironico che ha divertito molti fan di Zlatan, ma che non ha fatto impazzire i tifosi del Milan. Non pochi infatti gli hanno suggerito di dedicarsi di più al recupero fisico e al Milan piuttosto che ad altre questioni. Scrive infatti qualcuno: “Io penserei al Milan, che dopo Sanremo da primi abbiamo rischiato di perdere la Champions“. E molti altri si accodano, invitando caldamente il calciatore a restare a Milano e non muoversi il prossimo anno.

Al di là della passione calcistica, però, altri hanno apprezzato il ricordo e l’ironia di Ibra, giocando sulla sua disavventura con il passaggio in scooter: “Per una volta dio ha avuto bisogno di un comune mortale“, “Epico“. Insomma, come al solito l’attaccante svedese ha fatto centro: il suo post è diventato virale e gli ha fatto guadagnare una pioggia di like e commenti. Perché Ibra, quando si muove, non lo fa mai a caso.