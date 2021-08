Calciomercato Inter, un altro big lascia Milano? Offerta monstre

Calciomercato Inter: i nerazzurri ancora sotto attacco, un altro big è in via di uscita? Di seguito tutti i dettagli.

La Serie A è iniziata, oggi si disputeranno le ultime partite della seconda giornata. Da queste prime due giorni di gara, l’Inter ne esce a testa alta, avendo vinto anche la seconda partita per 3 a 1 contro il Verona. Con il nuovo acquisto dei nerazzurri Joaquin Correa, che è andato a segno per ben due volte nel suo esordio con la maglia della “Beneamata”. Ora Simone Inzaghi ha la rosa che desiderava, tutti gli acquisti richiesti sono arrivati e la squadra si sta dimostrando in grado di poter competere per la vittoria finale del campionato. Però un altro big dell’Inter potrebbe lasciare Milano. A seguire tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, un top club su un big di Inzaghi

La dirigenza meneghina si dovrà vedere bene da vari attacchi, la rosa guidata da Simone Inzaghi è piena di talenti e sono molti i club interessati a metterci le mani. Il Real Madrid ha iniziato da quest’anno a rivoluzionare la squadra, per far tornare il team club delle merengues ad essere la squadra più forte d’Europa. Nei piani dei blancos rientra anche un giocatore dei nerazzurri, stiamo parlando di Nicolò Barella. Il neo campione d’Europa ha sempre attirato l’attenzione di Carlo Ancelotti ed ora vorrebbe prenderlo con se a Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, colpo a zero dell’Inter: nel mirino un giocatore di Allegri

Anche se il presidente Florentino Perez decidesse di accontentare il tecnico ex Napoli, non sarebbe di certo in questa sessione, vista l’esosa trattativa per portare Mbappé in Spagna. Però se Ancelotti dovesse fare bene in questa stagione, magari portando un titolo al presidente dei blancos; la richiesta per Barella potrebbe essere decisamente più concreta, con il Real Madrid che potrebbe arrivare ad offrire fino a 70 milioni per il suo cartellino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> El Tucu Correa, esordio da record con l’Inter: che numeri per l’argentino

Nicolò Barella pronto al rinnovo di contratto

Il giocatore classe 97, è comunque un prezioso membro della squadra nerazzurra e la dirigenza non ha intenzione di perderlo così facilmente. Infatti una volta chiuso il mercato si parlerà con il cagliaritano per il rinnovo del suo contratto, che prevede un aumento di stipendio di 1,5 / 2 milioni netti a stagione.