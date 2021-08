Calciomercato Roma, Tiago Pinto sulla stella del Dortmund: l’affare

Calciomercato Roma: Il direttore generale Tiago Pinto è sulle tracce di un big del Dortmund, scopriamo insieme di chi si tratta.

Con la Serie A che si appresta ad entrare nella seconda giornata e la finestra calciomercato che si restringe sempre più; la dirigenza della Roma punta il suo mirino verso un nuovo giocatore. Questa volta Tiago Pinto fa le cose in grande e per il nuovo obiettivo di mercato si sposta in Germania, più specificamente a Dotrmund, deciso a regalare a José Mourinho un pezzo da novanta. Scopriamo insieme quale è il giocatore sulla lista dei giallorossi.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto all’assalto sul top player del Dortmund

Lo Special One è dall’inizio di mercato che chiede un nuovo centrocampista, il principale obiettivo fino ad ora è stato Granit Xhaka. Visto che la trattativa alla fine è sfumata la Roma è dovuta correre ai ripari cercando un nuovo nome per il reparto centrale della rosa giallorossa. In questo momento c’è un profilo che ha attirato l’attenzione del dg portoghese, si tratta di Axel Witsel che è attualmente in forza al Borussia Dortmund. Il classe 89 è un giocatore di ruolo centrocampista centrale, dotato di una buona visione di gioco, di un gran bel reparto tecnico ed è anche abile nella gestione palla. Il belga inoltre è un calciatore molto versatile, tanto da poter ricoprire anche i ruoli di: trequartista, esterno offensivo e mediano. Insomma un profilo decisamente interessante che può far scordare facilmente il mancato approdo a Roma del capitano della Svizzera.

Sul centrocampista del Dortmund però ci sta anche la Juventus, che sono pronti a fare un’offerta per il belga non appena aver trovato una nuova sistemazione per Mckennie. Con l’entrata in scena dei bianconeri, l’affare si fa molto più difficile per i lupi. Di seguito le cifre di un eventuale ingaggio.

Le cifre per Axel Witsel

Witsel ha un contratto che lo lega al Borussia Dortmund che scade il 30 giugno 2022, l’ostacolo maggiore è quello riguardante lo stipendio del giocatore che arriva a 7 milioni, però ci sarebbe l’opportunità di evitare il problema con il Decreto Crescita. Per il proseguo della trattativa non resta che aspettare nuove notizie.