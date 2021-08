Thibaut Courtois, la fidanzata da favola del portiere del Real Madrid

Scopriamo qualcosa in più su Thibaut Courtois portiere del Real Madrid, tutto quello che c’è da sapere sulla sua fidanzata.

Thibaut Courtois è uno dei portieri di maggior rilievo di questi ultimi anni, nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata dalla rivista digitale Don Balòn. Nel 2018 è stato poi nominato miglior portiere al mondo dall’IFFHS. Il belga classe 92, nella sua carriera ha difeso le porte del Genk, Atletico Madrid e Chelsea. Attualmente difende la porta del Real Madrid.

Il portiere blancos però, fa parlare molto di se e non solo riguardo alle sue prestazioni sportive, ma anche quelle del campo privato. Infatti il 29enne nell’ambito sentimentale ha avuto un passato un po’ movimentato. Sposato con Marta Dominguez, dalla loro relazione sono nati due figli. La coppia poi si separa mentre la ragazza aspettava il loro secondo figlio, a causa delle avventure occasionali del portiere belga. Una di queste sue scappatelle è quella avuta con la fidanzata storica di De Bruyne, che ha fatto vivere un brutto momento allo spogliatoio del Belgio. Adesso però sembra tutto risolto tra i due compagni di nazionale, e Courtois potrebbe aver trovato l’amore. Scopriamo insieme di chi si tratta.

La fidanzata di Thibaut Courtois

In questo momento l’estremo difensore ex Chelsea è impegnato in una relazione sentimentale con la modella israeliana Mishel Gerzig. La ragazza ha 23 anni ed è una grande appassionata di viaggi e sport. La Gerzig ha anche molto seguito sui social, il suo profilo Instagram conta ben 232mila follower che sono rimasti ammaliati dalla sua bellezza. I post della 23enne sono prevalentemente sue foto in più pose, non mancano però anche alcune foto in qui è ritratta insieme al fidanzato. Un esempio è l’ultima immagine postata da Mishel l’11 agosto, in cui si vedono i due piccioncini mano nella mano, con la descrizione che dice “Mi amor”.

Insomma sembra che Mishel Gerzig abbia stregato per bene Courtois, che pare veramente innamorato questa volta, che sia finalmente la ragazza giusta?