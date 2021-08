Calciomercato Roma, la caccia al centrocampista continua…

Calciomercato Roma: non solo Zakaria sul taccuino di Tiago Pinto. Le ultime idee per regalare a Mou un mediano da affiancare a Veretout.

Mancano 7 giorni alla fine del calciomercato e la Roma di José Mourinho non è ancora sazia di quanto fatto in questa finestra estiva. Non sono bastati gli acquisti di Abraham, Rui Patricio, Shomurodov e Matías Viña (senza dimenticarsi dei riscatti di Ibañez e Reynolds), ai giallorossi manca ancora qualcosa e lo Special One lo ha ribadito più volte.

La priorità, ora, è quella di acquistare un nuovo centrocampista da affiancare a Veretout. Cristante da solo non può bastare e la partita con la Fiorentina di due giorni fa lo ha dimostrato. Se il mercato in entrata della Roma si dovesse fermare qui, il primo sostituto del mediano francese sarebbe il diciannovenne Edoardo Bove, che pure piace moltissimo a Mourinho ma non può essere la sola alternativa ai due titolari.

Calciomercato Roma, una lunga lista di candidati

In attesa di capire chi partirà tra Nzonzi, Villar e Diawara, molto vicino al Wolverhampton, che per lui avrebbe offerto circa 12 milioni di euro, a Trigoria si iniziano a valutare le possibili alternative a Granit Xhaka. Lo svizzero, nel mirino dei giallorossi da mesi, ha rinnovato ieri con l’Arsenal fino al 2025.

Granit Xhaka has extended his contract with Arsenal. #AFC pic.twitter.com/31mC8ijt5Q — Francesco Porzio (@fraporzio95) August 24, 2021

Diventa, perciò, sempre più calda la pista di Denis Zakaria, in scadenza con il Borussia Mönchengladbach nel 2022. Roma sarebbe una destinazione gradita allo svizzero, pronto a firmare un quadriennale da 2 milioni di euro l’anno con i giallorossi. Tuttavia, manca ancora l’accordo fra le due società, con il club renano che, nonostante imminente scadenza del contratto del giocatore, non sembra intenzionato a scendere sotto l’iniziale richiesta di 20 milioni. La Roma non vorrebbe andare oltre i 15 e qualora i tedeschi non abbassassero le loro pretese sarebbe costretta a virare su soluzioni alternative e meno onerose.

In alternativa è stato valutato il profilo di Douglas Luiz dell’Aston Villa, ma anche in questo caso le pretese degli inglesi, che per il brasiliano vorrebbero 30 milioni, sono state considerate eccessive dalla dirigenza capitolina. Poi i nomi di Koopmeiners dell’AZ Alkmaar, ancora in corsa vista la mancata firma con l’Atalanta, e di Andrè Zambo Anguissa, in scadenza col Fulham nel 2023.

Mattia Maccarone