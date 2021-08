Rafael van der Vaart e la sua curiosa passione: ha partecipato al mondiale

Scopriamo qualcosa in più sull’ex centrocampista del Real Madrid Rafael van der Vaart, la sua passione nascosta.

Rafael van der Vaart nasce l’ 11 febbraio 1983 a Heemskerk, è stato un centrocampista molto versatile, poteva ricoprire tutti i ruoli che ci sono dietro alla posizione del centroavanti. Inizia la sua carriera calcistica prima nelle giovanili del De Kennemers, per poi continuare nelle giovanili dell’Ajax, dove nella stagione 1999/2000 esordi nella massima serie olandese. La stagione successiva ricevette il premio di miglior talento dell’anno in Eredivisie. Con la casacca biancorossa ha disputato 156 gare andando a segno per ben 63 volte. Nel 2008 viene acquistato dal Real Madrid e pochi mesi più tardi viene nominato per il Pallone d’oro, poi vinto da Cristiano Ronaldo.

La curiosa passione di Rafael van der Vaart

Della sua vita privata sappiamo che si è sposato prima con la presentatrice Sylvie Meis, dal quale ha avuto un figlio, poi la coppia si separa nel 2012. Nel 2016 inizia ad uscire con Estavana Polman giocatrice di pallamano. Dalla coppia nascerà una figlia nel 2017. Oltre alla famiglia l’ex centrocampista olandese ha una grande passione nascosta. Si tratta delle freccette, infatti dopo il suo addio al calcio avvenuto nel 2018, il classe 83 inizia a giocare proprio a quest’ultime. I risultati inoltre non tardano ad arrivare tanto che nel gennaio del 2019 partecipa al mondiale celebrità di darts in squadra con il campione Michael van Gerwen. Si conferma un buon giocatore di freccette, piazzandosi al secondo posto nel torneo mondiale.

Altre cose dopo il ritiro dal mondo del calcio

L’ex giocatore di Ajax e Amburgo una volta tolti gli scarpini inizia subito a fare l’opinionista per il NOS nelle partite nazionali. Il 10 agosto del 2021 torna come assistente allenatore dell’Esbjerg la sua ultima squadra di club, di cui ora è anche club ambassador.