In attesa del debutto di Ronaldo con la maglia dei Red Devils, all’Old Trafford si valutano soluzioni alternative…

Si chiude il cerchio. Al termine di una trattativa lampo durata poco più di un paio di giorni Cristiano Ronaldo può finalmente fare ritorno a casa. Niente Real, PSG o Manchester City, il portoghese ha scelto il Manchester United di Solskjaer. Un ritorno che fa bene ad entrambi, in primis allo United che dopo l’addio di Alex Ferguson non ha più vinto nulla oltre all’Europa League e l’FA Cup del 2016. Ma anche allo stesso CR7, che adesso, ritornato nel club che lo aveva messo sotto i riflettori di tutt’Europa, può tornare a sognare la Champions League.

Leggi anche »» PSG, oggi l’esordio di Messi: le quote del debutto col Reims

Ronaldo al Manchester United, il “ritorno” in Premier

Nel frattempo, però, i tifosi non hanno perso tempo. Oggi, al Molineux, nella sfida tra Manchester United e Wolverhampton, vinta per 1-0 dai Red Devils, un piccolo gruppo di supporters ha esposto una gigantografia di Ronaldo, per anticipare il suo “esordio” in Premier League.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiamarsi Bomber (@chiamarsibomber)

L’entusiamo è alle stelle, questo è certo. “L’effetto Ronaldo“, così lo chiamano i tifosi

Manchester United are now on the longest unbeaten run of 28 games away from home in Premier League history. The Cristiano Ronaldo EFFECT. 😍 pic.twitter.com/ppFxDqhgy9 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) August 29, 2021

The Ronaldo effectpic.twitter.com/pFk8X9M5j6 — Troll Football Media (@Troll__Footbal) August 27, 2021

Magari anche con un pizzico di ironia

Manchester United have won ALL (100%) of their games since they signed Ronaldo. GOAT EFFECT ✅ pic.twitter.com/SOrm6kwrjD — Jay (@Jayy7i) August 29, 2021

Ma ha travolto tutti, anche i profili ufficiali del Manchester United.

Mattia Maccarone