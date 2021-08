PSG, oggi l’esordio di Messi: le quote del debutto col Reims

Quella di oggi col Reims sarà con tutta probabilità la prima partita di Messi al PSG. Ecco le quote sul debutto della Pulce.

Ripartono le danze. Oggi, alle 20.45 il posticipo della quarta giornata di Ligue 1 che vedrà contrapposti Reims e PSG. Una partita importante, non tanto ai fini di un campionato già scritto dagli acquisti fuori mercato dei parigini, ma perchè con tutta probabilità sarà la giornata di esordio di Messi con la maglia del Paris Saint Germain.

Le quote dei bookmakers (SNAI) vedono super favoriti gli ospiti con il 2 quotato a 1.16 e la vittoria dei padroni di casa a 15.00. Molto alte anche le aspettative sulla prestazione di Messi: il gol è dato a 1.55, la doppietta a 3.05 e la tripletta a 9.75. Quote più basse solo per Kylian Mbappé che, nonostante la trattativa ben avviata per il trasferimento al Real Madrid, oggi sarà in campo insieme a Messi e Neymar nel tridente d’attacco.

Messi is set to make his PSG debut today 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/6UuRIr3DJD — ESPN FC (@ESPNFC) August 29, 2021

Le probabili formazioni di Reims-PSG

Reims (3-4-2-1): Rajkovic; Gravilon, Faes, Abdelhamid; Foket, Munetsi, Chavalerin, Konan; Cafaro, Mbuku, Touré. Allenatore: Oscar Garcia

PSG (4-3-1-2): Navas; Hakimi, Danilo Pereira, Marquinos, Diallo; Herrera, Verratti, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Neymar. Allenatore: Pochettino

Reims-Psg, dove vederla in diretta tv e streaming

L’incontro sarà disponibile in diretta televisiva su Sky Sport (canale 203) e in streaming sulle piattaforme associate di Sky Go, per gli abbonati, e Now Tv, per i non abbonati che vogliono acquistare la singola partita.

Ma la nota più sorprendente è che, in Spagna, il match sarà visibile in maniera completamente gratuita anche su Twitch, la piattaforma di livestreaming di Amazon. Il merito è di Gerard Piqué, compagno di Messi al Barcellona, che tramite la sua holding, Kosmos, ha comprato i diritti del campionato francese per poterlo trasmettere in Spagna. E, non avendo ancora trovato una piattaforma televisiva o di streaming con cui mettere in onda le gare, per l’esordio di Messi ha optato per Twitch, affidandosi a Ibai Llanos, noto streamer spagnolo che questa sera trasmetterà la partita sul suo canale.

Mattia Maccarone