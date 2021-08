Scopriamo insieme quali sono i quartieri più abitati dai calciatori di Milan e Inter, da Lautaro ad Handanovic e Kessié.

La scelta del quartiere e della casa per un calciatore è molto importante, infatti la dimora di un giocatore è l’unico posto in cui può staccare un attimo dalla realtà. Essendo molto famosi i calciatori vengono spesso assaliti dai fan e sono sempre sotto gli occhi di tutti, per alleggerire questo stress, si deve scegliere un quartiere tranquillo e una casa con molta privacy. Scopriamo quali sono i quartieri più vissuti dai calciatori e dalle loro famiglie.

I quartieri dei giocatori di Milan e Inter: da Lautaro ad Handanovic e Kessié

I calciatori di Inter e Milan che decidono di abitare a Milano e non in periferia, preferiscono i nuovi quartieri post-Expo, tra i quali ci sono CityLife e Porta Nuova. C’è anche chi sceglie di rimanere vicino allo stadio in zona San Siro.

Uno dei posti di Milano più rinomati per vivere è senza ombra di dubbio il Bosco verticale, progettato dagli architetti Boeri-Barreca-La Varra. Qui gli appartamenti vengono circa 15mila euro al metro quadro e le spese condominiali si aggirano intorno ai 1500 euro al mese, insomma cifre importanti che pochi possono permettersi. Tra i residenti del Bosco verticale c’è un giocatore dell’Inter Ivan Perisic, che ha un appartamento al 19esimo piano.

Tra le zone di Garibaldi e La Foppa invece si è insidiato l’esterno del Milan Samu Castillejo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federico Bernardeschi clamoroso retroscena su Veronica Ciardi: “Ho avuto paura”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dal Milan alla Serie B: è una sfida di amarcord e sogni

Nei pressi di San Siro, in un palazzo che ha una vista sul Meazza, ci vivono i nerazzurri Brozovic e Vecino. Nello stesso palazzo inoltre ci sta pure la casa di Mauro Icardi, anche se attualmente vive a Parigi. Sempre vicino San Siro, ma un po’ più distante, risiede il difensore nerazzurro Milan Skriniar.

Altro grande punto di ritrovo di calciatori è il quartiere CItyLife, qui ci abitano Franck Kessie, Lautaro Martinez e Handanovic e anche molti altri giocatori.

Mentre i giocatori Çalhanoglu, Conti, Calabria e De Vrij, abitano a Parco Vittoria.