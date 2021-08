Mourinho, festa Special dopo la vittoria: cosa è successo in treno – VIDEO

José Mourinho fa festa in treno dopo la vittoria della Roma sulla Salernitana: che cosa ha combinato lo Special One.

La Roma sbanca Salerno e conquista i tre punti. Prestazione molto convincente dei ragazzi di José Mourinho, che infilano un poker alla Salernitana grazie alla doppietta di Pellegrini, e i gol di Abraham e Veretout. Festa grande all’Arechi per la seconda vittoria consecutiva in campionato: lo Special One è il solo terzo allenatore dal 2000 a fare bottino pieno nelle prime due giornate. Al club giallorosso c’erano riusciti prima di lui solo Ranieri e Garcia. Insomma, l’inizio stagione è più che incoraggiante.

Ma la festa grande è stata fatta anche sul treno che ha riportato tutto il gruppo a Roma, con Mourinho protagonista.

Mourinho, cena speciale sul treno per Roma: pizza e cola per festeggiare

Salernitana-Roma è terminata in tarda serata e dopo tante energie spese in campo era necessario fare il pieno del carburante. Così, José Mourinho si è fatto portare pizza e Coca-Cola sul treno per festeggiare la splendida vittoria dei suoi ragazzi. Lo Special One ha condiviso il post sui social e ha scritto: “Dopo una meravigliosa vittoria, nulla è meglio di una pizza speciale“.

Chissà cosa direbbe Cristiano Ronaldo di questa cena. E già, perché l’attaccante portoghese quest’estate ha portato avanti una campagna contro le bibite gassate, in particolare proprio contro la bevanda presa dal tecnico giallorosso. Ma i gusti son gusti. Lo Special One ha brindato al poker della Roma con la bibita più famosa al mondo e con una pizza margherita dall’apparenza più che buona.