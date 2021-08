Ufficiale, Antonio Conte torna in Italia: sarà protagonista in Europa

Antonio Conte torna in Italia per una nuova avventura: il tecnico sarà protagonista nei match in Europa, e la notizia è ufficiale.

Difficile tenerlo lontano dal calcio. Antonio Conte dopo l’avventura vincente con l’Inter, e l’addio tumultuoso, è pronto a regalarsi una nuova esperienza in Italia. La notizia ha subito scatenato i commenti dei tifosi, che dopo i silenzi e una rottura che ha cambiato i piani dell’Inter, attendono ora l’inizio del suo nuovo percorso. Non sarà in panchina, perché il tecnico ha scelto di restare fermo un anno per ricaricarsi dopo la vittoria del campionato alla guida dei nerazzurri.

La proposta di Sky è infatti stata accettata, ed ora è ufficiale. L’emittente ha scelto di affidargli un ruolo molto prestigioso, che gli permetterà di vivere da vicino le emozioni del calcio internazionale. E di essere protagonista in un altro ruolo.

Antonio Conte torna in Italia: entra a far parte della squadra di Sky

Sky rilancia quindi. Alcuni addii hanno messo in discussione il valore di una “squadra” che però resta ancora capace di regalare un’offerta di grande livello. E il team si arricchisce con Antonio Conte, che torna in Italia e sarà grande protagonista. La sua schiettezza e la sua grande esperienza da calciatore e tecnico, saranno a disposizione di Sky, che punta forte su un personaggio in grado di alimentare il dibattito senza mai essere banale.

L’ex allenatore di Inter e Juve avrà infatti il compito di raccontare il calcio internazionale e sarà ospite fisso negli studi, per commentare ed analizzare le partite di Champions League e gli altri incontri di cartello. Un gradito ritorno annunciato sui social di Sky, pronta a rilanciare con un’offerta importante e volti nuovi in studio.