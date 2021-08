Calciomercato Chelsea, doccia gelata: valutazione monstre per l’obiettivo

Calciomercato Chelsea: obiettivo a rischio per i blues, il club del giocatore chiede una cifra altissima. Di seguito tutti i dettagli.

Una buona partenza in campionato per il Chelsea con due vittorie e un pareggio, adesso però il club di Londra è impegnato in una trattativa con una squadra spagnola per un obiettivo di mercato che potrebbe arrivare proprio all’ultimo momento. La dirigenza dei blues sta facendo tutto il possibile per fare arrivare la nuova risorsa per Thomas Tuchel già in questa sessione di mercato ormai agli sgoccioli. Dal fronte opposto però ci sta un ostacolo che ferma bruscamente il club inglese.

Calciomercato Chelsea, obiettivo dei blues a rischio

L’obiettivo della dirigenza blues è il francese Jules Olivier Koundé del Siviglia. Il giocatore classe 98 è nella lista del Chelsea da un po’ e la trattativa si è protratta fino ad oggi non riuscendo a trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La precedente offerta degli inglesi era di 50 milioni di euro, rifiutati dal club spagnolo per non aver trovato un sostituto degno di ricoprire il buco lasciato da Koundé. Il giovane francese vuole il Chelsea e non è stato convocato per la trasferta a Elche proprio per la trattativa in corso, ma se senza l’offerta giusta non partirà ugualmente.

Dalla Spagna chiedono 80 milioni, questa è la cifra per lasciar andare via il gioiellino dei biancorossi. Insomma un rialzo di 30 milioni che non facilità affatto la situazione e che anzi potrebbe farla chiudere definitivamente. Non resta che aspettare le ultime ore di mercato per capire quale sarà il futuro del 22enne francese.

Le caratteristiche tecniche di Jules Koundé

Jules Koundè è un difensore centrale del Siviglia, anche se non spicca per la sua altezza (178 cm) è abile nel gioco aereo e in fase di marcatura. Inoltre il classe 98 dimostra di avere delle buone qualità tecniche e un ottimo senso per l’impostazione del gioco, è anche in grado di ricoprire il ruolo di terzino.