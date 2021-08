Chi è Ihattaren: la Juve sul super atleta che ama le auto e lo storico pugile

La Juve ha chiuso l’affare con Ihattaren, che arriva dal Psv e andrà alla Samp: ecco chi è il super atleta con un mito nel mondo della boxe.

Ci si attendeva un affondo su Icardi, che non è da escludere, e invece la Juve ha chiuso l’affare che porterà in bianconero Mohamed Ihattaren. Non da subito, perché il trequartista ed esterno offensivo del Psv dovrebbe essere girato in prestito alla Sampdoria. Dietro al colpo c’è la regia di Mino Raiola, che in 48 ore ha quindi piazzato due assistiti alla Juve, legata da sempre al super procuratore.

Lo paragonano a Memphis Depay, e nel suo percorso in Eredivisie ha già messo insieme un buon bottino. In 44 presenze, nelle ultime due stagioni, il calciatore ha totalizzato 6 reti e 8 assist, andando a bersaglio anche in Europa League. Un profilo giovane, di 19 anni, ma considerato in rampa di lancio anche grazie ai super allenamenti. Ispirati tutti ad un grande della boxe.

Chi è Mohamed Ihattaren: porta il nome del suo idolo e mostra le sue passioni sui social

Mohamed Ihattaren è della Juve. L’esterno offensivo, marocchino ma naturalizzato olandese, ha già un grosso seguito. Per le sue doti in campo, ma anche per le foto social, in cui si mostra sulle auto di lusso, e nei faticosi allenamenti. Il suo idolo si chiama come lui, ed è Alì, infinito e indimenticabile campione del pugilato. Lo cita spesso Ihattaren, soprattutto a margine delle sue sedute che lo rendono un super atleta.

Ama anche le auto, e posta spesso immagini del particolare e stupendo modello di Audi RS6. Il tutto però senza mai dimenticare le origini. A breve arriverà in Italia, e dovrebbe fare tappa alla Sampdoria per conoscere i segreti della Serie A. Poi approderà alla Juve, che conferma con forza di voler puntare sui giovani talenti in giro per l’Europa. E intanto lavora su Icardi.