Gianluca Zambrotta protagonista: l’ex terzino ha una nuova squadra

Pronto ad iniziare una nuova avventura, Gianluca Zambrotta investe su una nuova squadra scopriamo tutti i dettagli.

Gianluca Zambrotta è stato uno dei terzini più forti della sua generazione, molti lo ricordano per il titolo mondiale vinto nel 2006. L’ex difensore della Juventus nasce a Como il 19 febbraio 1977, le sue armi migliori in campo erano la resistenza e una grande forza fisica. La sua carriera nel mondo del calcio parte dalle giovanili del Como, nel 1994 approda in prima squadra dove militerà fino al 1997 anno in cui passa al Bari. Nel 1999 arriva alla Juventus(squadra con cui ha più presenze) e viene spostato nel ruolo di terzino sinistro da Marcello Lippi, diverrà uno dei migliori interpreti di questa posizione andando a giocare successivamente anche per il Barcellona e per il Milan.

Gianluca Zambrotta si è sposato con Valentina Liguori una modella napoletana e dalla loro relazione nel 2012 è nato Riccardo il loro primogenito. Dopo il ritiro ha lavorato anche come opinionista sia per RSI che per Mediaset Premium. Nel 2018 diventa testimonial della piattaforma DAZN, successivamente nel 2020 è opinionista per il programma “A tutta rete” di Rai 2. In questo anno invece sappiamo che l’ex Barcellona e Milan ha iniziato ad investire su gli esports. Di seguito i dettagli.

La nuova avventura di Gianluca Zambrotta

L’ex campione del mondo, ha deciso di interfacciarsi al mondo virtuale, più di preciso agli esports. L’ex terzino ha investito sulla creazione di una squadra, la GZ19 ESPORTS. Si sa quando si gioca per molti anni ad alti livelli la competitività che si crea nei giocatori diventa alta e la voglia di mettersi in gioco è sempre dietro l’angolo, forse è questo il motivo che ha spinto il classe 77 ha iniziare questa nuova avventura.

Il team di Zambrotta giocherà principalmente al titolo di calcio Fifa sviluppato dall’Electronic Arts. Nella sua nuova squadra l’ex terzino vuole trasmettere ai suoi giocatori quei valori tanto importanti che ha imparato durante la sua lunga carriera da professionista.

L’ex numero 19 decidendo di investire in questo settore si è dimostrato anche molto al passo con i tempi, speriamo che la sua nuova squadra gli dia le soddisfazioni che merita.