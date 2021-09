Giulia Salemi scatena i suoi fan: il selfie allo specchio è da brividi – Foto

Giulia Salemi scatena i suoi follower su Twitter e su Instagram: la modella e showgirl televisiva ha postato scatto da brividi.

La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello VIP ha scatenato la sua fanbase. Giulia Salemi, personaggio televisivo e influencer da oltre un milione e mezzo di follower, sa come stuzzicare i suoi seguaci con frasi ad effetto e foto mozzafiato.

La sua carriera è costellata di partecipazioni a programmi del piccolo schermo, da Veline a Pechino Express fino a Sbandati e ancora al GF VIP come concorrente nell’ultima edizione. Insomma, un volto noto della tv, ma soprattutto dei social grazie alle sue storie e post che appassionano migliaia di ragazzi e ragazze. Tra l’altro, Giulia nelle recenti ore è riuscita ad entrare in tendenza su Twitter: il motivo è da non credere.

Giulia Salemi in tendenza su Twitter: il selfie fa impazzire i fan – FOTO

Questa mattina del 1 settembre, i fan di Giulia si sono svegliati con il nome della showgirl in tendenza su Twitter, poiché la donna ha ricondiviso o interagito proprio con i suoi seguaci. Inoltre, la fanbase della piacentina classe 1993 è letteralmente impazzita per uno dei suoi scatti pubblicati nelle storie di Instagram delle ultime ore. In effetti, Giulia Selemi si è scattata un selfie allo specchio da brividi.

Questo scatto ha fatto il giro del web ed è facile capire il motivo. L’eleganza ed il fascino della modella italiana non ha eguali ed è per questo che i suoi follower si sono scatenati questa mattina e hanno fatto entrare in tendenza il suo nome.