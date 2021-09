Santiago Munoz al Newcastle, storia già scritta: l’attore del film è incredulo

Santiago Munoz firma per il Newcastle, quasi come nel celebre film “Goal!”: l’attore si emoziona sui social.

Santiago Munoz al Newcastle. Dov’è che l’avete già vista questa notizia? In effetti, l’assonanza è davvero incredibile. Siamo certi che avrete visto o sappiate qualcosa del film “Goal!“, una delle saghe calcistiche più famose con protagonista un ragazzino messicano dalle grandi ambizioni. Si trattava, in quel caso, di Santiago Muñez che si trasferiva al club bianconero di Premier League dopo aver svolto un complicato provino in Inghilterra.

Ma il cinema diventa realtà e 16 anni dopo la storia sembra ripetersi. Si tratta di Santiago Munoz, nato in Texas negli Stati Uniti e rappresentante della Nazionale messicana Under 23, si è trasferito il 31 agosto al Newcastle e insegue il grande sogno, proprio come il protagonista del film “Goal!“.

Sono tante le analogie tra finzione e realtà. Una storia che ha ispirato milioni di bambini di tutto il mondo, che sicuramente per un attimo hanno sognato di percorrere la stessa carriera di Santi Munez. E l’attore della pellicola “Goal!“ ha scritto un lungo post commovente a riguardo.

Santiago Munoz al Newcastle, l’attore di “Goal!”: “Lottate e inseguite i vostri sogni”

Dal Messico sono letteralmente impazziti per la strana coincidenza ed il passaggio di Santiago Munoz al Newcastle. L’attaccante – stesso ruolo del protagonista di Goal – sbarca in Europa col sogno di conquistare grandi traguardi con il suo nuovo club.

Le ambizioni sono le stesse di Munez, il personaggio della pellicola, e l’attore di Goal Kuno Becker si è emozionato quando ha visto replicare 16 anni dopo una storia pensata e scritta per il cinema: “Quel film ha ispirato tanti bambini, ora non più tanto bambini. Fare cinema mi ha dato una grande opportunità di viaggiare nel tempo, di fermarmi. Il cinema è magia: vive più a lungo di noi uomini ma è sempre al passo con i tempi; tratta di sentimenti, di sogni e degli obiettivi raggiunti dopo aver lottato fino a riuscirci. Lotta sempre fin quando i tuoi sogni non si siano realizzati“.