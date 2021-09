Da Napoli-Juve a Inter-Milan: orario e dove vedere i big match di Serie A

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario completo con le date, gli orari e la programmazione televisiva dei match di andata del campionato.

La prima pausa del campionato coincide con l’ufficializzazione dell’intera programmazione della Serie A 2021/22 per quanto riguarda il girone d’andata. La Lega Serie A ha finalmente reso note tutte le date sulle prossime giornate di campionato: dove vedere le partite, con la divisione della programmazione televisiva tra Sky e Dazn, ma anche gli orari degli anticipi, dei posticipi e così via.

Si parte alla grande già nella terza giornata, arricchita da due big match: Napoli-Juventus e Milan-Lazio. Entrambe le gare saranno disputate alle 18, ma la prima sabato 11 a causa degli impegni in Champions dei bianconeri, la seconda domenica 12. Entrambe le partite saranno trasmesse in esclusiva su Dazn.

Grande attesa anche per la quarta giornata di campionato, che vede in cartellone un’altra sfida delicatissima per la squadra di Allegri, che tornerà allo Juventus Stadium per sfidare il Milan di Pioli. L’appuntamento è per domenica 19 settembre alle 20.45 su Dazn. Da segnare con un circoletto rosso in calendario anche la sesta giornata, che vede due match da cuori forti: Inter-Atalanta (sabato 25 settembre alle 18 su Dazn) e il primo derby della Capitale tra la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho (domenica 26 settembre alle 18 su Dazn).

Serie A: orari e date degli altri big match

Da un derby all’altro, anche ottobre si apre con una stracittadina, quella di Torino. I granata di Juric ospitano la Juventus il 2 ottobre alle 18. Altra giornata fondamentale potrebbe essere l’ottava: dopo la pausa delle Nazionali, la Lazio ospiterà l’Inter sabato 16 ottobre alle 18), mentre il giorno dopo la Juventus alle 20.45 ospita la Roma di Mourinho.

Domenica di fuoco la successiva, il 24 ottobre: in programma alle 18 Roma-Napoli e alle 20.45 Inter-Juventus, entrambe esclusive di Dazn. Altro big match per la Roma nella notte di Halloween, il 31 ottobre, alle 20.45 contro il Milan. E poi attesa febbrile per il big match di domenica 7 novembre, ore 20.45: è quello il giorno del derby di Milano tra rossoneri e nerazzurri.

Altra giornata da mettere in evidenza è la 13esima, condita da tante partite interessanti, tra cui Lazio-Juventus, sabato 20 novembre alle 18, e Inter-Napoli, domenica 21 alle 18. Sabato 27 novembre alle 18 è in programma Juventus-Atalanta, mentre domenica 28 alle 20.45 ci sarà l’atteso ritorno di Sarri a Napoli per la sfida tra gli azzurri e la Lazio.

Fuochi d’artificio anche nelle ultime giornate di Serie A (per il calendario completo con tutte le date, gli orari e i canali, CLICCA QUI), con Roma-Inter (in programma sabato 4 dicembre alle 18) e Milan-Napoli (domenica 19 dicembre alle 20.45). Tutti questi big match saranno esclusiva di Dazn, che ha monopolizzato le partite di cartello di questo girone d’andata.