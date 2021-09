Non solo Ribery: la carica degli svincolati di lusso

Il calciomercato non finisce mai, grazie agli svincolati di lusso: da Franck Ribery all’ex Chelsea e Arsenal David Luiz.

Il mercato non finisce mai, diceva il claim di un programma inerente al calciomercato. Ed è vero, specialmente quando restano senza squadra, alla chiusura della finestra estiva, tantissimi svincolati di lusso, campioni alla ricerca di una sistemazione. In questi primi giorni di settembre quello più ‘caldo’ in ottica Serie A sembrerebbe essere Franck Ribery.

L’ex viola potrebbe andare a giocare in Turchia, ma la sua prima scelta resterebbe il campionato italiano. Nell’ultimo giorno di mercato sembrava vicinissimo alla Lazio, che poi ha virato su Zaccagni, e adesso sembrerebbero essere due le soluzioni per il suo futuro: Verona e Salernitana. Nulla di decisivo, ma qualcosa potrebbe muoversi a breve.

Leggi anche -> “Vattene, è un disastro”: Ribery lascia la Fiorentina ed è bufera

Ma il campione francese quest’anno è davvero in buona compagnia tra i calciatori rimasti senza squadra. Tante ad esempio le vecchie conoscenze della Serie A ancora alla ricerca di sistemazione: da Nicolas Nkoulou, accostato al Genoa, a Gaston Ramirez, passando per Mustafi, Musacchio, Giovinco e Diego Perotti, a sua volta accostato negli ultimi giorni al club rossoblù.

Svincolati di lusso: quante ex stelle internazionali

Tra gli svincolati quello dal maggior valore sul mercato è però un calciatore che finora non ha mai giocato nel nostro campionato. Stiamo parlando di Serge Aurier, terzino destro ivoriano, 28 anni, liberatosi dal Tottenham. La valutazione? 20 milioni di euro. Non proprio pochi.

Grandi affari potrebbero essere anche quelli legati a Fernando, 29enne brasiliano ex Shakhtar, Hatem Ben Arfa, esperto trequartista franco-marocchino, Marko Marin e Jack Wilshere, che attualmente si sta allenando proprio in Italia, al Como. E poi ancora il difensore Eliaquim Mangala, ex Manchester City, e Radamel Falcao, di recente svincolatosi dal Galatasaray e pronto a portare i suoi quasi 300 gol in una nuova squadra.

Potrebbe interessarti -> Calciomercato, i 5 migliori acquisti di Ligue 1 e Liga Santander

Ma un altro ex top player che è stato negli ultimi giorni davvero vicinissimo all’approdo nel nostro campionato è il difensore brasiliano ex PSG, Chelsea e Arsenal David Luiz. Secondo le ultime voci di mercato sarebbe stato offerto alla Lazio di Sarri, con il tecnico di Figline che lo avrebbe già allenato proprio durante la sua avventura in Blues. Un affare che però non dovrebbe andare in porto, nemmeno in extremis.