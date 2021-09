UFFICIALE, niente Italia per Pjanic: il bosniaco vola in Turchia

Al centro delle voci di mercato degli ultimi 2 mesi, Miralem Pjanic ha scelto la sua nuova destinazione. Niente Milan o Juve per lui.

Niente Milan o Juve per Miralem Pjanic. Il bosniaco, rimasto fuori dai piani del Barcellona per la prossima stagione, era stato messo sul mercato dai blaugrana nei primi giorni di mercato di questa sessione estiva. Su di lui avevano avanzato pretese Milan e Fiorentina, ma soprattutto la Juventus di Massimiliano Allegri, che sarebbe stato molto contento di ritrovare uno dei suoi uomini cardine a centrocampo, dopo due anni lontano da Torino.

Alla fine non se ne è fatto niente. Non sono bastate le insistenze di Allegri, né la disponibilità del Barcellona a pagare metà dello stipendio del bosniaco. 8.5 milioni di euro, questo l’ingaggio percepito da Pjanic con i blaugrana. La Juve avrebbe dovuto pagarne la metà, quindi 4.25 milioni, comunque troppi per i vertici della società bianconera. A nulla sono serviti i tentativi di convincere Fali Ramadani, l’agente del bosniaco, ad abbassare le pretese. Alla fine non è stato trovato nessun accordo.

Calciomercato Barcellona, ecco dove andrà Pjanic

Sfumata la trattativa con la Juventus, dopo l’1 settembre rimanevano pochi margini di scelta per la società catalana di piazzare il giocatore sul mercato a un prezzo conveniente. Alla fine, però, una soluzione è stata trovata. Sì, perchè se la deadline del calciomercato nei top 5 campionati europei è arrivata a mezzanotte del 31 agosto, nei campionati meno importanti, come ad esempio quello russo e turco, i battenti chiudono tra il 7 e l’8 settembre. E ad aggiudicarsi il cartellino del giocatore è stata proprio una squadra della Süper Lig, il campionato turco.

Si tratta del Besisktas, campione in carica, che fiutata l’occasione di prelevare un centrocampista top a basso prezzo, viste le intenzioni dei catalani e del giocatore, non ha perso tempo e, con una trattativa lampo, ha acquistato le prestazioni del bosniaco per il prossimo anno. Pjanic arriva in prestito secco annuale. Il Besiktas si impegna a pagare una parte dell’ingaggio del giocatore, pari a 2.75 milioni di euro, il corrispettivo del 30% di ciò che percepisce al Barcellona.

Beşiktaş’a Hoş Geldin Miralem Pjanichttps://t.co/XsyzJSxcN0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2021

Mattia Maccarone