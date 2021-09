Calciomercato, Serie A rivoluzionata: top 10 migliori acquisti

Calciomercato: cambia radicalmente il volto delle squadre di Serie A. Vediamo assieme la classifica dei 10 migliori acquisti del nostro campionato.

231 acquisti, 582 cessioni e circa mezzo miliardo di euro investiti in questa sessione estiva. Fra chi ha scelto il cambiamento, chi lo ha dovuto accogliere per necessità e chi, invece, lo ha rifiutato radicalmente, anche quest’anno il calciomercato di Serie A ci ha fatto divertire e ha portato con sè diverse sorprese. Le cessioni di Lukaku e Ronaldo, le scadenze di Donnarumma e Çalhanoğlu, gli arrivi di Dzeko, Locatelli, Abraham e molto altro…

Vediamo assieme la top 10 degli acquisti più importanti del nostro campionato (senza tener conto dei riscatti).

Calciomercato Serie A: la classifica dei 10 migliori acquisti

10. Felipe Anderson. Dopo un’esperienza positiva con il West Ham e una più negativa al Porto, l’esterno brasiliano torna alla Lazio. Per acquistarlo, i biancocelesti hanno pagato 3 milioni di euro, detratti dalla cifra che i londinesi dovevano ancora riconoscere loro per l’acquisto del giocatore nel 2018.

9. Nicolas Gonzalez. Acquistato dalla Fiorentina per 23 milioni di euro più 4 di bonus. L’argentino, reduce da una lunga serie di buone prestazioni con lo Stoccarda e la Selección, è pronto ad affiancare Vlahovic e Callejon nel tridente viola.

8. Mattia Zaccagni. Operazione last-minute della Lazio, che preleva il fantasista classe ’95 dal Verona tramite un prestito gratuito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro, pagabili in tre anni. Una cifra molto bassa per quanto dimostrato dall’ex 10 gialloblù nelle scorse stagioni.

7. Olivier Giroud. Arrivato a inizio estate dal Chealsea per un 1 milione di euro più 1 di bouns, il 34enne francese ha firmato con il Milan un biennale da 3.5 milioni di euro l’anno. Non proprio un ingaggio da “vice-Ibra”.

6. Juan Musso. Debutta nel 2017 col il Racing di De Paul, poi i due anni all’Udinese, di cui uno, stagione 2019-2020, da portiere con più clean-sheet in Serie A (ben 14), adesso Musso è pronto a fare il salto di qualità e occupare i pali dell’Atalanta, in cerca di un portiere dopo l’addio di Gollini.

5. Hakan Çalhanoğlu. Passato in sordina, per la partenza di Donnarumma, anche quella di Çalhanoğlu è stata per il Milan una grossa perdita. Il turco, che con i rossoneri l’anno scorso ha totalizzato 9 gol e 12 assist, si trasferisce a parametro zero nell’altra sponda di Milano, quella neroazzurra, in cui avrà il difficile compito di non far rimpiangere Eriksen.

4. Mike Maignan. Campione di Francia con il Lille, il portiere francese arriva per prendere il posto di Gianluigi Donnarumma. Al Lille 15 milioni di euro, bonus compresi, mentre il giocatore guadagnerà un stipendio di circa 2.8 milioni a stagione.

Top 3

3. Edin Dzeko. Si conclude così l’esperienza di Dzeko alla Roma. In 5 anni con i giallorossi 119 gol in 260 partite. Arrivato, praticamente a 0 (solo in caso di qualificazione in Champions la Roma riceverà un indennizzo di 1.8 milioni), il bosniaco dovrà impegnarsi per non far sentire ai tifosi interisti la mancanza di Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea agli inizi di agosto.

2. Manuel Locatelli. Si trasferisce alla Juventus dopo una telenovela durata quasi tutta la sessione estiva. Per lo sblocco della trattativa, determinante è stata la formula proposta dai bianconeri al Sassuolo. Il giocatore si trasferisce in prestito gratuito con diritto di riscatto a 25 milioni più 12.5 di bonus, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di specifici obbiettivi sportivi.

Tammy Abraham. Arrivato a Roma pochi giorni dopo l’addio di Edin Dzeko per 40 milioni di euro più bonus, il giovane attaccante ex Chelsea supera Batistuta e diventa il giocatore più pagato nella storia dei giallorossi.

