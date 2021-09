Ronaldo, quanto costi ai tifosi: i biglietti dell’esordio a prezzi folli

I biglietti dell’esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United raggiungono cifre elevate per i tifosi.

A Manchester non vedono l’ora che il campionato riprenda. Cristiano Ronaldo non ha fatto in tempo a firmare il nuovo contratto che ha subito raggiunto il ritiro in Portogallo per giocare con la sua Nazionale. Proprio nella capitale ha superato il record di gol con la maglia di una selezione, fino a qualche giorno fa primato condiviso assieme al grande attaccante iraniano Ali Daei.

Dopo aver stracciato l’ennesimo record, CR7 si appresterà a chiudere questa sosta per concentrarsi sul sul ritorno in Premier League. Un ritorno che costerà carissimo ai fan: i biglietti sul sito ufficiale dei Red Devils sono già esauriti e quelli rimasti in vendita raggiungono cifre assurde!

Man United-Newcastle, per vedere Cristiano Ronaldo biglietti fino a 3000 euro

Il match d’esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United sarà l’11 settembre all’Old Trafford contro il Newcastle. Per la gara è previsto il pienone al Teatro dei Sogni, poiché dopo 12 anni i tifosi potranno finalmente riabbracciare l’asso portoghese. E non è un caso che sul sito ufficiale del club siano spariti già i ticket, poiché sono andati tutti a ruba.

In Inghilterra, parte della vendita dei biglietti è riservata anche a siti online, ma questi hanno alzato i prezzi e addirittura, stando a quanto riporta il Times, alcuni posti all’Old Trafford costano quasi 3000 euro, circa 2500 sterline.

Insomma, i rivenditori provano ad approfittare del primo match di Cristiano Ronaldo col Manchester United, ma soprattutto hanno alzato i prezzi dei biglietti perché in tv non sarà possibile guardare la gara in diretta. Infatti, in Premier League non tutti le partite sono trasmesse in tv, ma per vederle sarà necessario solo andare allo stadio oppure aspettare gli highlights.