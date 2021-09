Auguri a Paolo Montero: ricordi il suo primato in Serie A? – VIDEO

E’ il compleanno di Paolo Montero, uno dei difensori più difficili da superare: il suo record in Serie A è ancora imbatutto

Uno dei difensori più rocciosi della Serie A compie 50 anni. Oggi è infatti il compleanno di Paolo Montero, uno dei calciatori che per una certa generazione di tifosi è difficile da dimenticare. E non solo per i sostenitori ed appassionati, ma anche e forse soprattutto per gli attaccanti. L’ex juventino ed atalantino uruguaiano ha sempre reso la vita agli attaccanti molto difficile, tra strattonate ed interventi ai polpacci. Un cliente poco simpatico per i bomber degli anni ’90 ed inizio 2000 che hanno giocato nel campionato italiano.

Il temperamento latino e il suo carattere da condottiero lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Inoltre, detiene il record di cartellini rossi in Serie A: nessuno come lui.

Paolo Montero, i suoi falli più brutti – VIDEO

Rivedendo le immagini e ciò che combinava in campo, sarebbe impossibile vedere giocare nel calcio moderno Paolo Montero. In effetti, molti dei suoi colpi proibiti ad oggi sarebbero rivisti al VAR e costerebbero molto caro. Ma era un calcio di altri tempi e il difensore utilizzava tutte le tecniche – anche le più antisportive – per fermare i suoi avversari. E non è un caso che l’ex centrale della Juventus abbia il record di espulsioni in Serie A: ben 13 cartellini rossi diretti, 3 doppie ammonizioni. Un totale di 16 espulsioni in campionato in sole 266 presenze.

Tra i fallacci più brutti della sua carriera si ricorderanno sicuramente il calcio diretto sui polpacci di Francesco Totti ed una terribile scivolata ai danni di Oba Martins. Per non parlare delle risse, alle quali non si tirava mai indietro. Nella compilation seguente, si ritrovano diversi episodi in cui Montero ha ricoperto ruolo da protagonista, tra falli, espulsioni e risse in campo.