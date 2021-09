Ribery alla Salernitana: i tifosi chiedono anche il suo “gemello”

Dopo Ribery e l’idea David Luiz, i tifosi della Salernitana chiedono a gran voce un altro campione: ma c’è un problema

L’arrivo di Ribery alla Salernitana ha fatto impazzire i tifosi granata, che, adesso, acquistato un campione di altissimo livello come l’esterno ex Bayern e Fiorentina, cominciano a pensare in grande e a sognare una salvezza insperata prima di qualche giorno fa. Un’operazione magistrale, quella orchestrata da Radrizzani, il direttore sportivo dei granata. Preso a zero, il 38enne francese, percepirà un ingaggio di 1.5 milioni di euro in questa stagione e nella successiva qualora la Salernitana dovesse raggiungere la salvezza.

Ma l’arrivo del plurititolato Ribery non ha saziato i tifosi granata che, costretti a rinunciare al sogno David Luiz, ora chiedono a gran voce l’acquisto del suo compagno di fascia al Bayern Monaco: Arjen Robben. C’è un piccolo problema, però…

Robben ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato qualche settimana fa. La descrizione del suo post di addio al calcio, infatti, recita: “Cari amici del calcio, Ho deciso di interrompere la mia carriera calcistica. Una scelta molto difficile. Voglio ringraziare tutti per il sostegno caloroso! Saluti, Arjen”.

Robben alla Salernitana, qualcuno ci crede davvero

Niente Robben per la Salernitana quindi. Ma, ritirato o meno, i tifosi granata continuano a crederci.

Se alcuni sognano di rivedere assieme la coppia che aveva incantato tutt’Europa con il Bayern.

Altri si accontentano di Ramos e Di Maria.

Ma una cosa è certa: il trasferimento di Ribery alla Salernitana ha sconvolto i tifosi di tutt’Italia – se non quelli di tutt’Europa, e con un campione del genere a sua disposizione, adesso Castori può davvero sognare di portare i granata alla salvezza

