Dopo essere stato accostato a Lazio e Salernitana, David Luiz ha scelto la sua nuova destinazione. Ed è molto lontana dall’Italia…

Si interrompe il sogno dei tifosi granata. David Luiz non diventerà un nuovo giocatore della Salernitana. Un primo segnale della fumata nera era arrivato dallo stesso giocatore qualche giorno fa Instagram, dove, in una storia aveva affermato: “Ogni giorno una fake news diversa, ogni giorno un bugiardo diverso. Pertanto sta a noi scegliere a cosa credere.”

Il difensore centrale ex Chelsea e Arsenal, negli scorsi giorni era stato accostato anche alla Lazio. Ma, vuoi per il rifiuto di Maurizio Sarri, convinto di essere coperto nel reparto difensivo, vuoi per la volontà del giocatore, ben consapevole che sarebbe partito molto indietro nelle gerarchie del tecnico toscano, alla fine non se ne è fatto nulla.

David Luiz, però, non resterà svincolato. Al contrario, il difensore brasiliano avrebbe già scelto la sua nuova destinazione, una meta lontana qualche migliaia di chilometri dall’Italia. I dettagli di seguito…

Niente Salernitana per David Luiz, la sua nuova meta

Secondo Globo Esporte, un programma televisivo brasiliano, il difensore classe 1987 sarebbe molto vicino a fare ritorno a casa, in Brasile. E in particolare al Maracanà, lo stadio del Flamengo. Agente e giocatore sono già in trattativa con i campioni in carica dell’ultimo campionato brasiliano, e, secondo i media locali, le contrattazioni sarebbero già a buon punto.

David Luiz negotiating free transfer to Flamengo with Brazilian club set to offer former Arsenal defender contract https://t.co/DiziTbh0jU — The Sun – Arsenal (@SunArsenal) September 8, 2021

Non c’è, però, trascurare la possibilità di un trasferimento al Benfica, la prima squadra di David Luiz che sarebbe disposta a fare carte false per rivedere il proprio campione di nuovo a Lisbona con la maglia delle Aquile.

Mattia Maccarone