“Guardiola? Ho un suo cartonato nel mio studio”: la confessione della rockstar

Pep Guardiola è l’idolo assoluto di tutti i tifosi del Manchester City, anche di quelli famosi: lo confessa una grande rockstar inglese.

La Pep Guardiola mania dilaga in Inghilterra da anni. Nonostante non abbia ancora vinto la Champions League con la sua corazzata Manchester City, il tecnico dei Citizen resta un idolo assoluto per i tifosi della squadra di Manchester, anche per quelli particolarmente famosi. Su tutti, Noel Gallagher.

Come il fratello Liam, anche l’ex chitarrista degli Oasis, cresciuto a Burnage, periferia sud della città, è un tifoso sfegatato del City, oltre che un grande appassionato di calcio. E come tale ama alla follia il tecnico catalano. Lo ha confessato apertamente nel corso del podcast Life Goals, svelando anche un dettaglio che ha mandato in visibilio i suoi fan e tifosi Citizen.

Dopo aver ammesso di aver fatto in passato anche parte di alcuni gruppi di hooligan, nell’epoca in cui gli stadi erano posti più pericolosi di oggi, specialmente se dovevi muoverti verso determinate trasferte notturne, la rockstar britannica ha rivelato di provare un amore incredibile per Pep, tra l’altro anche suo grande amico. Un amore che lo portato a tenerlo sempre con sé… anche nel suo studio!

Il rapporto tra Noel Gallagher e Guardiola

Non uno, ma due cartonati di Pep a grandezza naturale accompagnano Noel in tutte le sue attività della vita quotidiana. Lo ha rivelato lo stesso ex Oasis, oggi alla guida del progetto High Flying Birds: “Uno è a casa mia in cucina e serve solo a spaventare chi mi viene a trovare. Quello in studio è più importante, mi serve per fare l’analisi tecnica delle canzoni“.

Nel corso della stessa intervista, Noel ha anche parlato del loro rapporto di amicizia, e ha descritto Pep non solo come un idolo per quanto fa nella sua professione, ma anche una grande persona per quello che è anche al di fuori del terreno di gioco.

Ha quindi raccontato che al lunedì si scrivono sempre per commentare le gare del weekend appena trascorso, e per parlare del futuro della loro squadra. E proprio per messaggio una volta, all’inizio della sua seconda stagione, Pep gli disse che avrebbero vinto sicuramente il campionato. Noel gli chiese come facesse a saperlo, e la sua risposta fu: “Fidati, l’ho visto in allenamento“. Il risultato? Il City vinse il campionato con 17 punti di vantaggio.